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Журналист Боуз обвинил Зеленского в краже у партнеров миллионов долларов

К публикации Чей Боуз приложил кадры с разных выступлений Владимира Зеленского, где тот просит вооружение, боеприпасы, дешевые кредиты и истребители F-16.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский постоянно выпрашивает финансовую и военную помощь у западных спонсоров. Этот факт высмеял ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).

Журналист проиллюстрировал свою публикацию видеозаписями разных лет. На всех Зеленский требует у своих партнеров деньги. На одной он просит средства для покупки вооружений, на другой — боеприпасов. На третьем ролике политик выпрашивает дешевые кредиты, а на четвертом — истребители F-16.

«Этот человек украл у вас сотни миллионов евро и долларов», — написал Боуз.

Ранее сообщалось, что разведка Соединенных Штатов и Центральное разведывательное управление дадут оценку прекращения военной и экономической помощи Украине. Результаты оценки «вероятного хода конфликта на Украине до 31 декабря 2025 года» будут представлены в соответствующие комитеты Конгресса США.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.