Журналист Боуз обвинил Зеленского в краже у партнеров миллионов долларов

Журналист проиллюстрировал свою публикацию видеозаписями разных лет. На всех Зеленский требует у своих партнеров деньги. На одной он просит средства для покупки вооружений, на другой — боеприпасов. На третьем ролике политик выпрашивает дешевые кредиты, а на четвертом — истребители F-16.