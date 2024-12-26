Трамп назначит послом в Панаме чиновника из Флориды

«Я с удовольствием сообщаю, что Кевин Марино Кабрера будет служить послом США в Республике Панама, стране, которая обдирает нас из-за Панамского канала далеко за пределами самых смелых мечтаний», — написал Трамп.
Кабрера служил чиновником в округе Майами-Дэйд во Флориде, а также работал в штабе Трампа в 2020 году, напомнил избранный президент США.
Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.