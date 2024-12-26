В МИД Швейцарии заявили о готовности организовать переговоры Путина и Трампа

В свою очередь, опрошенные «Известиями» эксперты склоняются к тому, что идеальной площадкой для переговоров могли бы стать такие страны Ближнего Востока, как Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Не исключают в экспертном сообществе и возможное посредничество Турции.