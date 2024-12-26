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В МИД Швейцарии заявили о готовности организовать переговоры Путина и Трампа

Швейцария допускает проведение на своей территории встречи российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили Известиям в МИД страны.

Источник: РИА "Новости"

«Швейцария всегда готова предложить свои добрые услуги, если они полезны и желанны для обеих сторон», — сказал глава пресс-службы МИД страны Николя Бидо.

Но РФ вряд ли устроит Швейцария как площадка для переговоров, учитывая антироссийскую внешнюю политику Берна после начала СВО.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва получила несколько предложений от различных стран на счет проведения переговоров Путина и Трампа.

В свою очередь, опрошенные «Известиями» эксперты склоняются к тому, что идеальной площадкой для переговоров могли бы стать такие страны Ближнего Востока, как Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Не исключают в экспертном сообществе и возможное посредничество Турции.