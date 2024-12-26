Рада: на Украине не будут проводить демобилизацию из-за сорванных планов

Скороход также подчеркнула, что офицерский состав ВСУ практически не участвует в боевых действиях. Она отметила, что офицеров нельзя перевести на более низкие должности, а в зонах боевых действий в основном задействованы мобилизованные граждане, не имевшие ранее военного опыта.