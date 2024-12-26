На Украине демобилизация военнослужащих не планируется из-за невыполненных мобилизационных планов, заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.
По ее словам, текущие мобилизационные задачи остаются нереализованными, что делает демобилизацию невозможной для главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, поскольку заменить бойцов на передовой сейчас практически некем.
Скороход также подчеркнула, что офицерский состав ВСУ практически не участвует в боевых действиях. Она отметила, что офицеров нельзя перевести на более низкие должности, а в зонах боевых действий в основном задействованы мобилизованные граждане, не имевшие ранее военного опыта.
Между тем бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что первые 18-летние украинцы могут появиться в зоне боевых действий на Украине в феврале, если Запад во главе с избранным президентом США Дональдом Трампом захотят продолжить конфликт.