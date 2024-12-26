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Глава МИД Эстонии: Таллин не намерен помогать Сирии при сохранении баз РФ

Маркус Цахкна больше не видит оснований для предоставления сирийским беженцам защиты в Европе, а также заявил о необходимости поспособствовать их возвращению домой.

Источник: Аргументы и факты

Эстонская сторона не будет финансово помогать Сирии, если в стране останутся российские военные базы. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Маркус Цахкна в комментарии телерадиокомпании ERR.

По его словам, также Эстония не видит смысла в предоставлении убежища гражданам Сирии на территории Европы. Он считает, что беженцы должны вернуться домой и восстанавливать мирную жизнь в государстве.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что Москва пока размышляет о вопросе сохранения военных баз в Сирии. Предполагается, что они могут использоваться для доставки гуманитарной помощи жителям республики.

Российский лидер добавил, что Россия в целом достигла своей цели в Сирии. Она не дала создать там террористический анклав.