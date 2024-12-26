В «цитадели Асада» в Сирии ввели комендантский час после протестов

Корреспондент Sky News Arabia сообщил, что демонстранты требовали справедливости и безопасности. По сведениям Reuters, главенствующую роль в протестах заняли представители алавитов и шиитов. Местные жители рассказали агентству, что демонстрации были связаны с давлением и насилием против представителей алавитского меньшинства, к которому принадлежал бывший президент Башар Асад. Латакию, где сосредоточено алавитское население Сирии, Financial Times ранее назвала «цитаделью Асада».