Пушков: Макрон может стать первым главой Франции, досрочно покинувшим пост

Президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, может стать первым лидером современной Франции, который покинет свой пост досрочно, считает российский сенатор Алексей Пушков.
По мнению парламентария, ситуация внутри страны складывается для Макрона настолько неблагоприятно, что вероятность его преждевременной отставки возрастает.
Кроме того, Пушков отметил, что премьер-министр Франции Франсуа Байру также может лишиться своей должности. Причиной этого он назвал формирование нового правительства с участием дискредитированных кадров.
Согласно прогнозу лидера партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, оппозиция планирует отправить Байру в отставку уже в феврале следующего года.
Ранее издание Politico предположило, что новый кабинет министров Франции может проработать непродолжительное время из-за того, что его состав по идеологической направленности похож на предыдущее правительство.