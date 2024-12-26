МВД Сирии сообщило о гибели 14 силовиков в засаде в Тартусе

Ранее при задержании высокопоставленного офицера бывшего режима в Тартусе погибли девять сотрудников сил безопасности. В этом портовом городе, а также в Латакии, Джебле и Хомсе прошли в среду акции протеста алавитов — представителей религиозного меньшинства Сирии, — которые сопровождались нападениями на полицейских. Власти в ответ ввели комендантский час и направили в прибрежные районы подкрепления, они обвинили в подстрекательстве к беспорядкам сторонников экс-президента Башара Асада.