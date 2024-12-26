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МВД Сирии сообщило о гибели 14 силовиков в засаде в Тартусе

БЕЙРУТ, 26 декабря. /ТАСС/. Силы безопасности переходного правительства Сирии при преследовании сторонников бывшего режима в город Тартус (220 км от Дамаска) и его окрестностях на средиземноморском побережье попали в засаду, 14 бойцов погибли. Об этом сообщил агентству SANA министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман.

Источник: AP 2024

«При проведении операции по поддержанию порядка в одном из районов под Тартусом сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами, — заявил он. — В результате погибли 14 силовиков и 10 получили ранения».

Как подчеркнул глава МВД, власти не пожалеют усилий для сохранения стабильности и гражданского мира. «Мы ударим железной рукой по всем, кто посягает на безопасность Сирии и ее сынов», — указал он.

Ранее при задержании высокопоставленного офицера бывшего режима в Тартусе погибли девять сотрудников сил безопасности. В этом портовом городе, а также в Латакии, Джебле и Хомсе прошли в среду акции протеста алавитов — представителей религиозного меньшинства Сирии, — которые сопровождались нападениями на полицейских. Власти в ответ ввели комендантский час и направили в прибрежные районы подкрепления, они обвинили в подстрекательстве к беспорядкам сторонников экс-президента Башара Асада.

Как передало агентство SANA, губернатор Тартуса Ахмед аш-Шами на фоне происшедших событий призвал население «сохранять бдительность и не поддаваться на провокации тех, что разжигает межконфессиональную рознь». На встрече с лидерами религиозных общин он призвал их «к диалогу и совместной работе по строительству новой свободной Сирии».

В свою очередь губернатор Латакии Мухаммад Осман заверил, что переходное правительство обеспечит защиту религиозных святынь и прав верующих. «Силы безопасности и полиция выполняют поставленные перед ними задачи, и мы призываем сирийский народ не реагировать на подстрекательские действия», — сказал он.