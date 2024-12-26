Джо Байден поручил Пентагону наращивать военные поставки Украине

8 декабря Пентагон сообщил о «значительном новом пакете помощи в области безопасности» для Украины в размере $988 млн. Уточнялось, что средства направят на боеприпасы для ракетных систем HIMARS, БПЛА, а также на оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронемашин.