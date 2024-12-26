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Джо Байден поручил Пентагону наращивать военные поставки Украине

Президент США Джо Байден дал распоряжение Министерству обороны страны продолжать увеличивать поставки оружия на Украину. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Новый пакет военной помощи Киеву, куда войдут средства ПВО, беспилотники, артиллерия и бронетехника, американский президент одобрил 12 декабря.

Источник: Reuters

«В последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни противоракет и еще больше их доставляют. Я поручил Министерству обороны продолжить наращивать поставки вооружений Украине, и мы будет и впредь неустанно работать над укреплением позиций Украины», — говорится в заявлении господина Байдена (цитата по ТАСС).

8 декабря Пентагон сообщил о «значительном новом пакете помощи в области безопасности» для Украины в размере $988 млн. Уточнялось, что средства направят на боеприпасы для ракетных систем HIMARS, БПЛА, а также на оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронемашин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Джо Байден предоставит Украине все необходимое для продолжения конфликта в следующем году. 13 ноября он говорил, что Белый дом вплоть до инаугурации Дональда Трампа намерен поставить Украине «каждый доллар» из одобренных Конгрессом средств. В Пентагоне позднее уточнили: партии оружия планируется передавать еженедельно, речь идет об использовании выделенных на эти цели $9 млрд.

Байден Джо