Джо Байден поручил Пентагону наращивать военные поставки Украине

«В последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни противоракет и еще больше их доставляют. Я поручил Министерству обороны продолжить наращивать поставки вооружений Украине, и мы будет и впредь неустанно работать над укреплением позиций Украины», — говорится в заявлении господина Байдена (цитата по ТАСС).
8 декабря Пентагон сообщил о «значительном новом пакете помощи в области безопасности» для Украины в размере $988 млн. Уточнялось, что средства направят на боеприпасы для ракетных систем HIMARS, БПЛА, а также на оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронемашин.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Джо Байден предоставит Украине все необходимое для продолжения конфликта в следующем году. 13 ноября он говорил, что Белый дом вплоть до инаугурации Дональда Трампа намерен поставить Украине «каждый доллар» из одобренных Конгрессом средств. В Пентагоне позднее уточнили: партии оружия планируется передавать еженедельно, речь идет об использовании выделенных на эти цели $9 млрд.