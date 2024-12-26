Иран выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

ТЕГЕРАН, 26 дек — РИА Новости. Иран выражает соболезнования Азербайджану, России, Казахстану и Киргизии в связи с гибелью пассажиров в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи казахстанского Актау, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем личном послании коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву уже выразил соболезнования по этому поводу.
«Официальный представитель МИД… от лица (всего населения — ред.) Ирана выразил соболезнования правительствам и народам Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана, особенно родным и близким погибших», — сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства страны.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 28 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.