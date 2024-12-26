Мэр Екатеринбурга утвердил нормы по бесплатному школьному питанию

Школьники с ОВЗ, обучающиеся в начальной школе, будут обеспечиваться бесплатным двухразовым питанием на 271 рубль 59 копеек в день, что почти на 50 рублей больше, чем раньше — 222 рубля 60 копеек. Для средних и старших школьников с ОВЗ и инвалидностью, предусмотрено двухразовое питание на сумму 321 рубль 40 копеек в день, ранее стоившее 257 рублей 73 копейки.