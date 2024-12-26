Мэр Екатеринбурга утвердил нормы по бесплатному школьному питанию

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Соответствующее постановление уже подписано Алексеем Орловым.
Постановление предусматривает льготное питание предусмотрено для следующих категорий учеников 5−11-х классов: для детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе; для детей из многодетных семей; для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; для детей горожан — участников специальной военной операции; для детей-беженцев с территории ЛНР и ДНР, для детей граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Школьников, учащихся в первую смену, обеспечат завтраками стоимостью 128 рублей 56 копеек, учащихся во вторую смену — обедами по 192 рубля 84 копейки. Отметим, что в первом полугодии эти суммы составили 103 рубля 09 копеек и 154 рубля 64 копейки.
Учащиеся в первую смену школьники 1−4-х классов, за исключением лиц с ОВЗ и детей с инвалидностью, получат бесплатные завтраки на 108 рублей 64 копейки в день). Для младших школьников второй смены запланированы обеды на сумму 162 рубля 95 копеек в день. Ранее — 89 рублей 4 копейки и 133 рубля 56 копеек.
Школьники с ОВЗ, обучающиеся в начальной школе, будут обеспечиваться бесплатным двухразовым питанием на 271 рубль 59 копеек в день, что почти на 50 рублей больше, чем раньше — 222 рубля 60 копеек. Для средних и старших школьников с ОВЗ и инвалидностью, предусмотрено двухразовое питание на сумму 321 рубль 40 копеек в день, ранее стоившее 257 рублей 73 копейки.
Постановление обяжет руководителей школ осуществлять тщательный контроль за организацией питания учащихся в соответствии с согласованным двухнедельным меню и режимом работы учебного заведения. Отдельным пунктом постановления будет регламентироваться работа по формированию в среде учащихся культуры здорового питания.
Как ранее сообщалось, СК РФ намерен возбудить уголовное дело после массового отравления свердловских детей, прибывших на соревнования в ЯНАО.
7 декабря юные спортсмены приехали в город Тарко-Сале на Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту. После состязаний дети почувствовали себя плохо, у них появилась тошнота и рвота. 39 детей обратились в местную больницу с признаками отравления. Некоторых из них госпитализировали.