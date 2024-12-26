Почти все заместители Юрия Трутнева сходили на СВО добровольцами

«Не должно быть грани, что если ты чиновник, начальник, то ты должен сидеть в кабинете, а если ты не начальник, то ты должен воевать в зоне специальной военной операции. Эта история у нас длится уже около двух лет. Всего в зону специальной военной операции в качестве добровольцев у нас сходило 40 человек (прим. — в составе добровольческих формирований Минвостокразвития России): четыре заместителя полномочного представителя президента, некоторые заместители полпреда у нас воюют сейчас, некоторые уже вернулись и вернулись с наградами. Слава богу, все живы и здоровы», — сказал Трутнев.