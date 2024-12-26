Почти все заместители Юрия Трутнева сходили на СВО добровольцами

Практически все заместители полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева приняли участие в специальной военной операции в качестве добровольцев. Один его зам проводит отпуска в прифронтовых госпиталях. Об этом вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал в интервью каналу «Россия 24» (ВГТРК) (18+). Всего в составе добровольческих формирований минвостокразвития в зону СВО сходило 40 чиновников, сообщает ИА PrimaMedia.
«Не должно быть грани, что если ты чиновник, начальник, то ты должен сидеть в кабинете, а если ты не начальник, то ты должен воевать в зоне специальной военной операции. Эта история у нас длится уже около двух лет. Всего в зону специальной военной операции в качестве добровольцев у нас сходило 40 человек (прим. — в составе добровольческих формирований Минвостокразвития России): четыре заместителя полномочного представителя президента, некоторые заместители полпреда у нас воюют сейчас, некоторые уже вернулись и вернулись с наградами. Слава богу, все живы и здоровы», — сказал Трутнев.
У полпреда всего пять замов: Роман Алисенов, Денис Андреев, Михаил Каган, Игорь Кобыляченко и Григорий Куранов. В интервью он отметил, что один из его заместителей проводит свои отпуска в прифронтовых госпиталях, так как является врачом по образованию. Судя по всему, речь идет о Григории Куранове, у которого есть медицинское образование и опыт («педиатрия»).
«Мы всё это делаем от души, делаем потому, что мне кажется, это надо. Точно так же и моим коллегам кажется, что это надо. Никого не приходится тащить за шиворот, убеждать. Ну, а я всем благодарен за эту работу», — добавил вице-премьер.
Он также отметил, что регионы ДФО очень активно помогают сейчас в восстановлении новых территорий. По словам Трутнева, все субъекты Дальнего Востока взяли свои подшефные территории в ДНР и контролируют эту работу.