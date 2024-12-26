Депутата горсовета Балашихи Михаила Антипова задержали по делу о взятках

В Балашихе был задержан депутат местного Совета и главный врач городской больницы Михаил Антипов по подозрению в получении взятки, сообщили в правоохранительных органах РИА Новости.
Против Антипова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ, которая предусматривает наказание за получение взятки в особо крупном размере.
Согласно этой статье, максимальное наказание может составлять до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.
Ранее заместитель генерального директора «Роскосмоса» Олег Фролов оказался под следствием в связи с обвинениями в получении взяток.