Никол Пашинян и Ильхам Алиев пропустили неформальный саммит СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустил ежегодный неформальный саммит СНГ из-за положительного теста на коронавирус, сообщает «Коммерсантъ».
Кроме того, саммит также прошел без участия президента Азербайджана Ильхама Алиева, который, после получения информации о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане, был вынужден вернуться домой.
Пашинян сообщил, что 23 декабря у него был диагностирован коронавирус, 25 декабря повторный тест показал положительный результат. Поэтому политик решил отказаться от участия в саммите лидеров СНГ.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС 26 декабря через видеосвязь, подчеркнув важность Армении для организации.