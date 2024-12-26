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Никол Пашинян и Ильхам Алиев пропустили неформальный саммит СНГ

Из-за катастрофы с самолётом «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане лидер Азербайджана Ильхам Алиев был вынужден вернуться домой.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустил ежегодный неформальный саммит СНГ из-за положительного теста на коронавирус, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, саммит также прошел без участия президента Азербайджана Ильхама Алиева, который, после получения информации о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане, был вынужден вернуться домой.

Пашинян сообщил, что 23 декабря у него был диагностирован коронавирус, 25 декабря повторный тест показал положительный результат. Поэтому политик решил отказаться от участия в саммите лидеров СНГ.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС 26 декабря через видеосвязь, подчеркнув важность Армении для организации.