Руководитель венчурного фонда предрек США дефолт из-за конфискации активов

США на данный момент ведут недальновидную политику. Она может привести коллективный Запад к краткосрочной выгоде, однако будет сулить долгосрочными проблемами. Власти, сидящие в Вашингтоне, плохо понимают важные экономические процессы. Поэтому они собственными руками и «близорукими решениями» разрушают экономику страны.