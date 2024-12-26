Руководитель венчурного фонда предрек США дефолт из-за конфискации активов

Возможная конфискация странами Запада суверенных активов РФ может спровоцировать разгон долларовой инфляции. Впоследствии это способно привести Соединенные Штаты к дефолту, указал в беседе с ТАСС руководитель одного из венчурных фондов в Кремниевой долине.
По его данным, на фоне конфискации произойдет драматическое снижение доверия к американской валюте. Она потеряет статус резервной валюты, что приведет к росту долларовой инфляции.
«А также существенному увеличению процентных ставок и, возможно, дефолту по суверенным обязательствам США», — обратил внимание бизнесмен.
США на данный момент ведут недальновидную политику. Она может привести коллективный Запад к краткосрочной выгоде, однако будет сулить долгосрочными проблемами. Власти, сидящие в Вашингтоне, плохо понимают важные экономические процессы. Поэтому они собственными руками и «близорукими решениями» разрушают экономику страны.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал польского лидера Анджея Дуду из-за его призыва конфисковать и потратить замороженные в Европе активы России на 260 млрд евро. По его словам, этот шаг повлияет на стабильность финансовых рынков региона.