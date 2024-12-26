Порошенко заявил о риске потери Украины

«Начало выборной кампании означает смерть единства. Мы можем из-за этих (выборных. — Прим. ред.) процессов потерять Украину», — сказал он.
Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».
Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы в Киеве хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, «об этом в конституции ничего нет».