Нынешний американский лидер Джо Байден поручил военному ведомству страны и дальше поставлять вооружения на территорию Украины. Такое заявление распространили представители Белого дома.
По словам Байдена, в последние месяцы Соединенные Штаты предоставили киевскому режиму «сотни ракет». Он уверен, что Пентагону стоит увеличить число поставок в ближайший месяц.
«Соединенные Штаты будут и далее неустанно работать над тем, чтобы укрепить позиции Украины», — указал Байден.
Ранее журналист Чей Боуз пошутил над тем, что Владимир Зеленский постоянно выпрашивает вооружение у западных партнеров. Он отметил, что политик украл у коллективного Запада сотни миллионов евро и долларов. Публикацию журналист проиллюстрировал видеозаписями разных лет. На всех Зеленский требует у своих партнеров деньги.