Ранее журналист Чей Боуз пошутил над тем, что Владимир Зеленский постоянно выпрашивает вооружение у западных партнеров. Он отметил, что политик украл у коллективного Запада сотни миллионов евро и долларов. Публикацию журналист проиллюстрировал видеозаписями разных лет. На всех Зеленский требует у своих партнеров деньги.