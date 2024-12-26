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Байден поручил Пентагону дальше наращивать военную помощь Украине

За последние месяцы США поставили Украине «сотни ракет».

Источник: Аргументы и факты

Нынешний американский лидер Джо Байден поручил военному ведомству страны и дальше поставлять вооружения на территорию Украины. Такое заявление распространили представители Белого дома.

По словам Байдена, в последние месяцы Соединенные Штаты предоставили киевскому режиму «сотни ракет». Он уверен, что Пентагону стоит увеличить число поставок в ближайший месяц.

«Соединенные Штаты будут и далее неустанно работать над тем, чтобы укрепить позиции Украины», — указал Байден.

Ранее журналист Чей Боуз пошутил над тем, что Владимир Зеленский постоянно выпрашивает вооружение у западных партнеров. Он отметил, что политик украл у коллективного Запада сотни миллионов евро и долларов. Публикацию журналист проиллюстрировал видеозаписями разных лет. На всех Зеленский требует у своих партнеров деньги.