Юрий Трутнев подвёл итоги развития Дальнего Востока в 2024 году

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал большое интервью федеральному телеканалу, где подвел предварительные итоги развития Дальнего Востока в уходящем году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока одним из главных приоритетов для страны. Именно в этом направлении мы и движемся. Дальний Восток сегодня опережает среднее значение в России по притоку инвестиций в два раза, по строительству — в три. И это понятно, ведь 79 законов, принятых по поручению главы государства, работают, рассказал Юрий Трутнев.
По словам полпреда, в 2024 году чистый приток инвестиций в экономику Дальнего Востока составил 900 млрд рублей. Построено 171 новое предприятие, создано 19 тыс рабочих мест.
По итогам 9 месяцев 2024 года Хабаровский край привлек инвестиций в основной капитал на 398,5 млрд рублей — рост на 46,4% по сравнению с 2023 годом. В ДФО регион занимает первое место по индексу инвестиций в основной капитал и третье место — по объемам инвестиций.
Кроме того, в Хабаровском крае на средства президентской единой субсидии благоустроено 108 дворов, созданы три модульных спортзала для школ, 29 современных мастерских в техникумах и колледжах, приобретено более 6000 единиц оборудования для спортивных школ. Также 200 школ получили оборудование для нового предмета «Основы безопасности и защита Родины»,
— В 2024 году мы делали все возможное для поддержки, строительства и помощи специальной военной операции. Все субъекты Дальнего Востока взяли свои подшефные территории в ДНР и контролируют это лично. То есть мы выезжаем на места, проверяем качество и сроки. Я тоже езжу, и у меня не было ни одного замечания по задержкам или срыву сроков. Ни разу за все время работы мы не сделали что-то плохо, — подчеркнул полпред.
Хабаровский край взял шефство над городом Дебальцево Донецкой Народной Республики в 2022 году. При поддержке края в городе восстановлены две школы, спорткомплексы, детские сады, дома, пять автомобильных дорог и многое другое. В 2025 году на подшефной территории планируется ремонт девяти объектов: благоустройство территории и капитальный ремонт спортзалов комплекса «Локомотив», капитальный ремонт многоквартирных домов с благоустройством дворов, восстановление еще пяти дорог и ремонт двух электроподстанций.