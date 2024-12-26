Юрий Трутнев подвёл итоги развития Дальнего Востока в 2024 году

— В 2024 году мы делали все возможное для поддержки, строительства и помощи специальной военной операции. Все субъекты Дальнего Востока взяли свои подшефные территории в ДНР и контролируют это лично. То есть мы выезжаем на места, проверяем качество и сроки. Я тоже езжу, и у меня не было ни одного замечания по задержкам или срыву сроков. Ни разу за все время работы мы не сделали что-то плохо, — подчеркнул полпред.