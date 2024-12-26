Трамп пообещал Канаде вдвое снизить налоги при присоединении к США

«Счастливого Рождества губернатору Канады Джастину Трюдо. Налоги у его граждан слишком высоки, но если бы Канада стала 51-м штатом, то их налоги сократились более чем на 60%, их предприятия разрослись бы вдвое, а они сами были бы защищены как никакая другая страна в мире», — написал он на своей странице в Truth Social.