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SANA: 14 сотрудников МВД Сирии погибли в засаде в Тартусе

Нападение произошло во время операции по поддержанию порядка в одном из районов неподалеку от Тартуса.

В сирийской провинции Тартус сотрудники МВД стали жертвами организованной вооруженными лицами засады, что привело к гибели 14 силовиков.

Об этом агентству SANA рассказал министр внутренних дел Сирии Мухаммед Абдель Рахман.

По словам министра, нападение произошло во время операции по поддержанию порядка в одном из районов неподалеку от Тартуса. Кроме погибших, еще 10 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Ранее сообщалось, что Анкара и Дамаск готовятся к совместной операции против курдских боевиков в Сирии, если те откажутся сложить оружие.