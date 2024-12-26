SANA: 14 сотрудников МВД Сирии погибли в засаде в Тартусе

В сирийской провинции Тартус сотрудники МВД стали жертвами организованной вооруженными лицами засады, что привело к гибели 14 силовиков.
Об этом агентству SANA рассказал министр внутренних дел Сирии Мухаммед Абдель Рахман.
По словам министра, нападение произошло во время операции по поддержанию порядка в одном из районов неподалеку от Тартуса. Кроме погибших, еще 10 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
Ранее сообщалось, что Анкара и Дамаск готовятся к совместной операции против курдских боевиков в Сирии, если те откажутся сложить оружие.