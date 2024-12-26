Игорь Кобзев рассказал о реализации в Иркутской области проекта «Волшебный Байкал»

На заседании подвели итоги реализации проекта по созданию федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» за 2024 год. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в марте 2025 года исполнится год с момента утверждения Президентом Владимиром Путиным перечня проектов по созданию федеральных морских курортов. По поручению Президента в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» утвержден федпроект «Пять морей и озеро Байкал» с общим объемом финансирования до 2030 года в размере 103 млрд рублей. По словам Чернышенко, динамика по части входящих в проект объектов положительная.