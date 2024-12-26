Игорь Кобзев рассказал о реализации в Иркутской области проекта «Волшебный Байкал»

На заседании подвели итоги реализации проекта по созданию федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» за 2024 год. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в марте 2025 года исполнится год с момента утверждения Президентом Владимиром Путиным перечня проектов по созданию федеральных морских курортов. По поручению Президента в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» утвержден федпроект «Пять морей и озеро Байкал» с общим объемом финансирования до 2030 года в размере 103 млрд рублей. По словам Чернышенко, динамика по части входящих в проект объектов положительная.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в регионе утверждены и направлены в Минэкономразвития РФ дорожные карты по реализации проекта «Волшебный Байкал». Этот проект включает в себя две локации: туристскую территорию «Байкальская Слобода» и особую экономическую зону «Ворота Байкала» в Байкальске. Эти проекты являются важными для развития региона, и Иркутская область обеспечивает их инженерной, транспортной и другой инфраструктурой.
Кобзев отметил, что по проекту «Байкальская слобода» разработан и рассмотрен мастер-план, внесены изменения в схему территориального планирования Иркутской области, подготовлены законодательные инициативы. В 2025 году планируется подготовить и утвердить проекты планировки и межевания территории. В части создания инфраструктуры заключены контракты на проектные работы по строительству подъездных дорог и централизованного канализационного коллектора.
На территории ОЭЗ «Ворота Байкала» зарегистрированы 26 резидентов с планируемым объемом частных инвестиций более 23,2 млрд рублей. В границах зоны ведется строительство объектов инфраструктуры, включая улично-дорожную сеть, сети тепло- и электроснабжения, открытые автостоянки. При поддержке Правительства Иркутской области инвестор ввел в эксплуатацию новый скоростной кресельный подъемник стоимостью 1,4 млрд рублей. На 2025 год запланированы работы по расширению территории ОЭЗ, строительству внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения, а также открытых автостоянок на 225 мест.
В ходе заседания Губернатор обозначил ряд вопросов, требующих решения. В частности, речь идет о приведении причальных сооружений в нормативное состояние и создании объектов селезащиты. Представители профильных федеральных ведомств предложили возможные варианты решения этих задач. В заседании подкомиссии приняли участие представители Минэкономразвития, Минстроя, Минфина, Минздрава, Минэнерго, Росреестра, АО «Корпорация “Туризм.РФ”» и другие.