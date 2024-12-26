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Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в отправленном в октябре письме российскому президенту Владимиру Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС, в 2025 году страна ожидает положительного ответа на участие в организации, рассказал РИА Новости посол республики в Москве Пакир Амза.

Источник: РИА "Новости"

«Шри-Ланка выразила свою заинтересованность в присоединении к семье БРИКС в письме президенту Владимиру Путину от президента Ануры Диссаянаке. Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и ожидаем их положительного ответа», — сказал Амза.

Он уточнил, что ланкийский президент направил письмо российскому коллеге в октябре этого года.

В октябре 2024 года министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил, что Коломбо решило подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития. Он заявил, что Шри-Ланка рассматривает БРИКС как эффективное партнерство для реализации стремления к взаимовыгодному сотрудничеству, миру и развитию посредством укрепления всеобъемлющей многосторонности в рамках Устава ООН.

В декабре прошлого года также сообщалось, что ланкийский президент обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой поддержать заявку Коломбо на вступление в БРИКС.

БРИКС
Путин Владимир