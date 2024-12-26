Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС

«Шри-Ланка выразила свою заинтересованность в присоединении к семье БРИКС в письме президенту Владимиру Путину от президента Ануры Диссаянаке. Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и ожидаем их положительного ответа», — сказал Амза.