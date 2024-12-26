Лукашенко поздравил Михаила Боярского с 75-летием

«Вы обладатель удивительно яркой творческой судьбы, блестяще реализовали свое дарование в кино, театре и на эстраде. Сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства, в актерских работах Вы воплотили высокие идеалы чести, добра и справедливости. Ваши герои — мужественные люди с несгибаемой силой воли и твердостью духа — любимы зрителями разных поколений», — говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что талант Михаила Боярского и в дальнейшем будет способствовать развитию и укреплению связей между братскими народами Беларуси и России. Президент пожелал артисту здоровья, благополучия и долгих лет жизни.