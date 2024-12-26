Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил Михаила Боярского с 75-летием

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Мария Дмитриенко/ТАСС

«Вы обладатель удивительно яркой творческой судьбы, блестяще реализовали свое дарование в кино, театре и на эстраде. Сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства, в актерских работах Вы воплотили высокие идеалы чести, добра и справедливости. Ваши герои — мужественные люди с несгибаемой силой воли и твердостью духа — любимы зрителями разных поколений», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что талант Михаила Боярского и в дальнейшем будет способствовать развитию и укреплению связей между братскими народами Беларуси и России. Президент пожелал артисту здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Лукашенко Александр