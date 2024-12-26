Юрий Слюсарь поздравил с наступающим Новым годом детей участников спецоперации

— Ваши отцы — настоящие герои. Это элита страны, они выполняют самую главную и важную задачу — защищают нашу Родину с оружием в руках. Мы испытываем чувство глубокого уважения к ним, к вам — тем, кто в тылу ждет их, надеется на лучшее, верит в мир, в нашу победу. Искренне хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Хочу еще раз повторить, что мы с вами все вместе и с каждой семьей в отдельности, и будем рядом и в хорошую, и в грустную минуту, — сказал врио губернатора. Юрий Слюсарь пожелал всем здоровья, добра и благополучия.