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Юрий Слюсарь поздравил с наступающим Новым годом детей участников спецоперации

На праздник в ДК «Роствертол» 25 декабря съехались дети участников спецоперации из городов и районов донского региона. Ребят поприветствовал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Ваши отцы — настоящие герои. Это элита страны, они выполняют самую главную и важную задачу — защищают нашу Родину с оружием в руках. Мы испытываем чувство глубокого уважения к ним, к вам — тем, кто в тылу ждет их, надеется на лучшее, верит в мир, в нашу победу. Искренне хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Хочу еще раз повторить, что мы с вами все вместе и с каждой семьей в отдельности, и будем рядом и в хорошую, и в грустную минуту, — сказал врио губернатора. Юрий Слюсарь пожелал всем здоровья, добра и благополучия.

Для мальчиков и девочек были подготовлены яркий новогодний спектакль и сладкие подарки.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.