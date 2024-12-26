NYT узнала о плане Байдена искать в последней поездке утешение

Например, в середине декабря президент, выступая в Брукингском институте, рассказал, какие меры принял для сдерживания пандемии коронавируса и восстановления пострадавшей экономики США. В этом же месяце он помиловал 39 человек и смягчил наказание для еще 1500 заключенных, а также принес официальные извинения коренным американцам за федеральную систему школ-интернатов для детей из индейских семей. Учреждения действовали с 1819 по 1969 год в 37 штатах, за это время от болезней и недоедания в них погибли более 900 детей, сообщала в 2021 году министр внутренних дел Деб Хааланд.