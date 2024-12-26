Мэр свердловского города извинился за одетый в Деда Мороза памятник Ленину

«Хочу еще раз подчеркнуть: “переодев” памятники Екатерине II и В. И. Ленину в новогодние костюмы, мы стремились лишь создать у ирбитчан и гостей города предновогоднее, праздничное настроение. И сейчас считаю, что мы не оскорбили ни память Екатерины II, ни Ленина В. И. !!! Такая практика была и есть в других городах (например, в Москве напротив мэрии памятник Ю. Долгорукому).