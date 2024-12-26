Мэр свердловского города извинился за одетый в Деда Мороза памятник Ленину

«Хочу еще раз подчеркнуть: “переодев” памятники Екатерине II и В. И. Ленину в новогодние костюмы, мы стремились лишь создать у ирбитчан и гостей города предновогоднее, праздничное настроение. И сейчас считаю, что мы не оскорбили ни память Екатерины II, ни Ленина В. И. !!! Такая практика была и есть в других городах (например, в Москве напротив мэрии памятник Ю. Долгорукому).
Высказывались разные мнения и суждения на этот счет. И положительные, и отрицательные. Вместе с тем, чтобы не обострять ситуацию и не провоцировать никого на необдуманные поступки, принято решение сегодня костюмы снять", — написал Юдин на своей странице.
Костюмы на скульптурах появились накануне. Креативный ход городских властей вызвал волну негатива у пользователей соцсетей.
Напомним, ранее ЕАН писал о попытке мэра Ирбита Николая Юдина летом этого года переименовать центральную городскую площадь им. Ленина в Торговую или Екатерининскую. На сайте администрации города было запущено голосование. Голосование было прекращено досрочно из-за того, что за Ленина отдали подавляющее число голосов. Голосование было остановлено со следующими итогами: Екатерининская — 2765 голосов, Торговая — 24874, Ленина — 42510 голосов.