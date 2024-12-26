Людмила Бабушкина решила, чьи мечты исполнит в рамках акции «Елка желаний»

«Девочка Марина, которой 17 лет, попросила устроить ей любой сюрприз. Узнаю о ней побольше и обязательно что-нибудь интересное придумаю. Позже я побывала в музее “Россия — моя история”. Там тоже сняла шарик. 3-летняя Алина загадала на Новый год получить караоке-систему. Девочка живет в Талице, которая входит в мой избирательный округ. На днях поеду туда, обязательно встречусь с будущей певицей», — написала Бабушкина.
Она также добавила, что скоро планирует снять еще одну открытку в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия».
«Для меня большая радость дарить детям подарки! Чуть позже обязательно расскажу, как все прошло», — добавила Бабушкина.
Напомним, что мэр Екатеринбурга также снял с елки в городской администрации три шарика-открытки. Ранее он писал в своих соцсетях, что выбранные им дети хотели гитару, велосипед и блендер.