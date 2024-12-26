В Беларуси скорректирована госпрограмма по охране окружающей среды

Уточнены объемы и источники финансирования, а также методика оценки эффективности реализации мероприятий. Обновлены перспективный план закупки НПЦ по геологии современной техники и оборудования, количество переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов, мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Беларуси и др.
Также программа дополнена пунктами по комплексному геологическому доизучению и актуализации баз данных для составления государственных геологических карт нового поколения по определенным территориям (с оценкой полезных ископаемых), подготовке представлений о преобразовании заказников (в соответствии со схемой рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 января 2035 года), пересмотру подходов к нормативам допустимой нагрузки на них и др.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2024 года.