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В Беларуси скорректирована госпрограмма по охране окружающей среды

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректирована государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021−2025 годы. Соответствующее постановление Совета Министров от 20 декабря 2024 года № 979 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Уточнены объемы и источники финансирования, а также методика оценки эффективности реализации мероприятий. Обновлены перспективный план закупки НПЦ по геологии современной техники и оборудования, количество переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов, мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Беларуси и др.

Также программа дополнена пунктами по комплексному геологическому доизучению и актуализации баз данных для составления государственных геологических карт нового поколения по определенным территориям (с оценкой полезных ископаемых), подготовке представлений о преобразовании заказников (в соответствии со схемой рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 января 2035 года), пересмотру подходов к нормативам допустимой нагрузки на них и др.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2024 года.

экология
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