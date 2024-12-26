Чиновники оказались в центре крупного земельного мошенничества в Приморье

Прокуратура Приморья выявила факты мошенничества с земельными участками в Арсеньеве, совершённые должностными лицами городской администрации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что в период с 2020 года по 2024 год начальник отдела земельных отношений, при попустительстве руководства, совместно с бывшим супругом и кадастровым инженером оформляли землю на граждан льготных категорий, таких как инвалиды и ветераны труда, которые не собирались ею пользоваться. После этого участки переоформлялись на других лиц и использовались в интересах злоумышленников.
«В результате преступной деятельности городскому округу причинён ущерб в особо крупном размере», — сообщили в прокуратуре.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
«По подозрению в причастности к преступлению уже задержаны начальник отдела земельных отношений администрации Арсеньевского городского округа, ее бывший супруг и кадастровый инженер, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — рассказали в надзорном ведомстве.
Отмечается, что этот случай не стал единичным примером коррупции в администрации Арсеньева. Ранее начальница правового управления незаконно оформила муниципальную квартиру на своего сына. Ей позволили уволиться по собственному желанию, однако прокуратура через суд добилась изменения формулировки увольнения.
Кроме того, муж этой же чиновницы стал концессионером незаконного договора в отношении видовой площадки имени В. К. Арсеньева и Дерсу Узала, ключевого туристического объекта города. Только по иску прокурора соглашение было расторгнуто, несмотря на активное сопротивление юристов администрации, которые, представляя город, выступали против удовлетворения требований прокурора.
В Приморье признали незаконной сделку с государственной собственностью.
Возбуждены уголовные дела в отношении руководителей администрации Арсеньева.
Напомним, в Приморье суд удовлетворил иск прокурора и обязал бывшего главу Зарубинского поселения в Хасанском районе вернуть в бюджет 84 тысячи рублей — сумму, которую муниципалитет не получил из-за незаконной аренды земельного участка. Экс-чиновник предоставил земельный участок, расположенный в границах береговой полосы бухты Алеут Японского моря, в безвозмездное пользование. Это привело к материальному ущербу на сумму около 85 тысяч рублей.