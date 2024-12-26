Чиновники оказались в центре крупного земельного мошенничества в Приморье

Установлено, что в период с 2020 года по 2024 год начальник отдела земельных отношений, при попустительстве руководства, совместно с бывшим супругом и кадастровым инженером оформляли землю на граждан льготных категорий, таких как инвалиды и ветераны труда, которые не собирались ею пользоваться. После этого участки переоформлялись на других лиц и использовались в интересах злоумышленников.