Как на рынок труда Хабаровского края повлияет ограничение деятельности мигрантов

Важно, что запрет не коснется иностранных граждан, работающих в рамках визового сопровождения, и тех, кто приехал в регион по программе «Содействие добровольному переселению соотечественников, прибывших из-за рубежа». Ограничения распространяются именно на тех мигрантов, которые приезжают к нам с целью трудоустройства по патентам. Ранее они обращались в миграционную службу, проходили необходимые процедуры и получали патент на осуществление трудовой деятельности. Сейчас же у иностранцев, желающих поработать на территории края в отдельных отраслях экономики на основании патентов, такой возможности не будет.
Интересная ситуация сложилась в строительной отрасли. Существует патент, позволяющий наниматься к физическому лицу на работу в частных домашних хозяйствах. Но на деле зачастую с такими разрешениями иностранные граждане трудоустраиваются в коммерческие предприятия, как правило, в строительные организации. Это явное нарушение, которое не позволяет определить реальное распределение трудовых ресурсов в сфере строительства. Поэтому запрет в первую очередь распространяется и на работу мигрантов по найму на физических лиц. Причем для строительной отрасли есть патент, и, соответственно, там немного другие условия. Здесь идет уже наем, заключаются трудовые договоры с иностранцами, осуществляется их медицинское страхование, платятся необходимые взносы. Это уже совсем другая история.
Другие важные направления экономики, на которые распространяется запрет, — регулярные автобусные перевозки в городском, пригородном сообщении и деятельность легкового такси. От жителей региона поступало много негативных отзывов и жалоб на работу иностранных водителей. Кроме того, статистика дорожно-транспортных происшествий также не в их пользу. По данным правоохранительных органов, в этом году количество ДТП с мигрантами за рулем увеличилось по сравнению с прошлыми годами. У нас в крае около 50 перевозчиков, и, понимая, что решение проблемы должно быть взвешенным, мы с каждым из них встретились, проговорили все опасения, обсудили возможность замены иностранцев на соотечественников. В каких-то случаях помогали службы занятости, кого-то переобучали на категорию D, где-то мы предложили предприятиям привлечь сотрудников из других регионов.
По программе мобильности трудовых ресурсов работодателям предоставляется субсидия в размере одного миллиона рублей для найма сотрудников из других регионов нашей страны.
Средства можно направить на проезд, перевоз багажа, личных вещей и съем жилья. Некоторые перевозчики заинтересовались данной программой, и со следующего года мы будем с ними в этом направлении работать. У нас не будет ситуации, когда край в один день останется без водителей на линиях.
Еще одно направление — жилищно-коммунальное хозяйство. Тут идет речь не про работу управляющих компаний, а про деятельность стратегически важных предприятий, обеспечивающих город и край электроэнергией, теплом и водой.
Необходимо подчеркнуть, что у работодателей в этой сфере будет время на перестройку всех производственных процессов — свою актуальную численность штата с учетом запрета они должны предоставить до 1 февраля следующего года. Поэтому даже в январе организации еще могут привлекать иностранную рабочую силу, если это необходимо для постепенных изменений.
Понимая переживания граждан, мы провели анализ рынка труда. Сегодня сложилась интересная картина — у нас безработных меньше, чем заявляемых работодателями вакансий. Больше всего потребность в кадрах испытывает сфера строительства, добывающие и обрабатывающие производства. Соответственно, их запрет не касается, компании как нанимали иностранных граждан, так и продолжат нанимать. Тем, кто уже трудится по патенту в отрасли, будет необходимо переоформить его, а те, кто приедет в следующем году, — получить необходимое разрешение. Поэтому каких-либо потрясений или нехватки рабочих рук не предвидится.
У нас есть эффективные инструменты решения проблемы дефицита специалистов. Первый — организация обучения и повышение квалификации на местах. Благодаря нацпроекту «Кадры», который заработает со следующего года, мы начнем бесплатно учить жителей региона профессиям, в которых сегодня есть потребность. Не останется без внимания и контроль за исполнением постановления губернатора, который будет осуществляться миграционной службой. В случае выявления нарушений работодатель будет привлечен к административной ответственности. Штрафы серьезные. Для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 800 тысяч. Возможно даже приостановление деятельности предприятия на срок до трех месяцев.
Хотел бы также указать на еще один немаловажный момент. У наших граждан сложилось устоявшееся мнение, что иностранцы приезжают и забирают работу россиян. Однако важно понимать, что работодатели долгие годы предлагали такие условия труда и зарплату, на которые местные жители просто не соглашались. Сейчас же все меняется. Руководители организаций понимают, что уже нельзя вести себя подобным образом на рынке труда, поэтому предлагают более или менее реальную заработную плату и приемлемые условия. И наши жители, видя это, идут и трудоустраиваются на такие предприятия. Уверен, что наметившийся тренд лишь будет усиливаться в ближайшие годы.