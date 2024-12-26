Как на рынок труда Хабаровского края повлияет ограничение деятельности мигрантов

Другие важные направления экономики, на которые распространяется запрет, — регулярные автобусные перевозки в городском, пригородном сообщении и деятельность легкового такси. От жителей региона поступало много негативных отзывов и жалоб на работу иностранных водителей. Кроме того, статистика дорожно-транспортных происшествий также не в их пользу. По данным правоохранительных органов, в этом году количество ДТП с мигрантами за рулем увеличилось по сравнению с прошлыми годами. У нас в крае около 50 перевозчиков, и, понимая, что решение проблемы должно быть взвешенным, мы с каждым из них встретились, проговорили все опасения, обсудили возможность замены иностранцев на соотечественников. В каких-то случаях помогали службы занятости, кого-то переобучали на категорию D, где-то мы предложили предприятиям привлечь сотрудников из других регионов.