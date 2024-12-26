В Казахстане внедрят цифровой рейтинг для госслужащих

«Если человек получил дисциплинарное взыскание, то у него сразу снимаются баллы. Если он прошел повышение квалификации, то ему начисляются дополнительные баллы. Рейтинг будет в открытом доступе, и каждый человек будет знать его, а также понимать, что нужно сделать, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Все будет абсолютно прозрачно, без домыслов. Если мы претендуем на одну должность, я буду знать, почему назначили моего соседа, а не меня, — потому что его показатели гораздо выше. Это исключает домыслы и снижает коррупционные риски», — сказал он.