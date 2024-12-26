Байден поручил Пентагону наращивать поставки оружия Киеву. Военная операция, день 1037-й

8:18 Разминирование и обследование аэропорта в Донецке начнется в 2025 году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, тогда же начнутся «и другие подготовительные работы для строительства воздушной гавани» города.
8:15 Президентские выборы на Украине могут обернуться концом государства, заявил бывший глава государства Петр Порошенко в интервью украинскому «5 каналу».
«Начало выборной кампании означает смерть единства. Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», — сказал он.
8:13 Премьер-министр Японии Сигэру Исиба провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщил японский МИД. Исиба подтвердил позицию Токио, которая заключается в том, чтобы «быть вместе с Украиной».
8:10 Президент США Джо Байден дал распоряжение Пентагону продолжать увеличивать поставки оружия на Украину, сообщило Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
8:07 Отражена атака БПЛА на Волгоградскую область, обломки одного беспилотника упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, пострадавших и возгорания нет, на месте работают оперативные службы, сообщил глава региона.
8:04 Средства ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Волгоградской, Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1037-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.