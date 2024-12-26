Байден поручил Пентагону наращивать поставки оружия Киеву. Военная операция, день 1037-й

Средства ПВО за ночь сбили пять беспилотников над Волгоградской, Воронежской и Белгородской областями. Уходящий с поста президента США Джо Байден дал распоряжение Пентагону продолжать увеличивать поставки оружия Киеву. Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что в стране пока нельзя проводить выборы, так как этот процесс ослабит страну и она проиграет в конфликте с Россией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.