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Главные новости 26 декабря 2024 года

Последние новости за сегодня — 26 декабря 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

В РФ зафиксировали волну поджогов и взрывов из-за мошенников

В регионах России произошло более 40 происшествий за 10 дней, связанных с поджогами банкоматов, служебных автомобилей и взрывом пиротехники. Противоправные действия совершают люди, находящиеся под влиянием мошенников с Украины.

Трамп пообещал снизить налоги в Канаде, если она войдет в состав США

Избранный президент США Дональд Трамп в соцсетях заявил, что уменьшит налоги для жителей Канады на 60%, если страна станет 51-м американским штатом. Премьер-министра соседней страны он при этом назвал «губернатором».

На затонувшем в Средиземном море судне из РФ нашли пробоину

На сухогрузе «Урса Майор», который 23 декабря потерпел крушение в Средиземном море, обнаружена пробоина. Характер повреждения судна указывает на то, что причиной аварии стала террористическая атака. Экипаж корабля свидетельствует о трех взрывах во время инцидента.

Борт МЧС России забрал из Актау в Москву пострадавших в авиакатастрофе

Самолет Ил-76 российского МЧС транспортировал на лечение в столицу девять россиян, которые выжили при падении авиалайнера в Казахстане 25 декабря. Среди пострадавших — один ребенок. Всего на борту воздушного судна находилось 16 россиян в числе 62 пассажиров.

В двух провинциях Сирии ввели комендантский час из-за протестов

В Латакии и Хомсе начал действовать комендантский час. Причиной введения особого режима стали массовые демонстрации жителей после нападения на алавитскую святыню Аль-Хусейна бин Хамдана Аль-Хашиби в Алеппо.