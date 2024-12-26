Главные новости 26 декабря 2024 года

Самолет Ил-76 российского МЧС транспортировал на лечение в столицу девять россиян, которые выжили при падении авиалайнера в Казахстане 25 декабря. Среди пострадавших — один ребенок. Всего на борту воздушного судна находилось 16 россиян в числе 62 пассажиров.