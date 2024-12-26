Главные новости 26 декабря 2024 года

В РФ зафиксировали волну поджогов и взрывов из-за мошенников
В регионах России произошло более 40 происшествий за 10 дней, связанных с поджогами банкоматов, служебных автомобилей и взрывом пиротехники. Противоправные действия совершают люди, находящиеся под влиянием мошенников с Украины.
Трамп пообещал снизить налоги в Канаде, если она войдет в состав США
Избранный президент США Дональд Трамп в соцсетях заявил, что уменьшит налоги для жителей Канады на 60%, если страна станет 51-м американским штатом. Премьер-министра соседней страны он при этом назвал «губернатором».
На затонувшем в Средиземном море судне из РФ нашли пробоину
На сухогрузе «Урса Майор», который 23 декабря потерпел крушение в Средиземном море, обнаружена пробоина. Характер повреждения судна указывает на то, что причиной аварии стала террористическая атака. Экипаж корабля свидетельствует о трех взрывах во время инцидента.
Борт МЧС России забрал из Актау в Москву пострадавших в авиакатастрофе
Самолет Ил-76 российского МЧС транспортировал на лечение в столицу девять россиян, которые выжили при падении авиалайнера в Казахстане 25 декабря. Среди пострадавших — один ребенок. Всего на борту воздушного судна находилось 16 россиян в числе 62 пассажиров.
В двух провинциях Сирии ввели комендантский час из-за протестов
В Латакии и Хомсе начал действовать комендантский час. Причиной введения особого режима стали массовые демонстрации жителей после нападения на алавитскую святыню Аль-Хусейна бин Хамдана Аль-Хашиби в Алеппо.