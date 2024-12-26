Министр экологии Башкирии оценил ход реформы обращения с ТКО.

В эфире телеканала БСТ министр экологии и природопользования Башкортостана Нияз Фазылов оценил итоги реализации нацпроекта «Экология», в том числе в части реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Глава ведомства сказал, что за пять лет была сформирована эффективная схема взаимодействия с регоператорами. Нияз Фазылов высказал уверенность, что сбоев в их работе более не будет.
Средняя плата за вывоз мусора в регионе сейчас составляет 100−104 рубля с человека. Инвесторы построили в разных местах республики 13 мусоросортировочных комплексов. Также появились два новых полигона для захоронения отходов, теперь их всего шесть.
Следующая задача — переход к раздельному сбору и строительство мусороперерабатывающих комплексов, системы утилизации отходов. Пока на полигоны отправляется 94% от 1 млн ТКО, образуемых жителями республики. Задача на будущее — довести объём переработки до 50%,
Как сообщал Башинформ, за три последних года в Башкирии ликвидировали шесть крупных несанкционированных свалок общей площадью 56 га и объёмом более 3 млн кубометров.