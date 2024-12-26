Министр экологии Башкирии оценил ход реформы обращения с ТКО.

В эфире телеканала БСТ министр экологии и природопользования Башкортостана Нияз Фазылов оценил итоги реализации нацпроекта «Экология», в том числе в части реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Глава ведомства сказал, что за пять лет была сформирована эффективная схема взаимодействия с регоператорами. Нияз Фазылов высказал уверенность, что сбоев в их работе более не будет.