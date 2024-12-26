Махонин рассказал о планах концессии для строительства третьего моста через Каму: «Есть партнер»

«Мы имеем проектно-сметную документацию, которая максимально продумана с точки зрения этапности строительства моста. Как я уже говорил ранее, у нас есть потенциальный партнер. И он никуда не делся. Мы долго считали экономические модели. И я все-таки рассчитываю, что в ближайшие несколько месяцев выйдем на подписание концессионного соглашения», — рассказал Дмитрий Махонин на встрече с руководителями и редакторами пермских СМИ.