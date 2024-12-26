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Махонин рассказал о планах концессии для строительства третьего моста через Каму: «Есть партнер»

ПЕРМЬ, 26 декабря, ФедералПресс. Глава Прикамья рассказал, как сейчас развивается ситуация со строительством третьего моста через Каму в Перми. Дмитрий Махонин выразил надежду, что в ближайшее время власти региона подпишут соглашение с концессионером.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

«Мы имеем проектно-сметную документацию, которая максимально продумана с точки зрения этапности строительства моста. Как я уже говорил ранее, у нас есть потенциальный партнер. И он никуда не делся. Мы долго считали экономические модели. И я все-таки рассчитываю, что в ближайшие несколько месяцев выйдем на подписание концессионного соглашения», — рассказал Дмитрий Махонин на встрече с руководителями и редакторами пермских СМИ.

Он также отметил, что у региональных властей есть понимание, что ряд этапов придется реализовывать за счет бюджетных средств. В частности, это касается развязок в сосновом бору на правом берегу, где имеется круговое движение.

«Возможно, также за счет бюджетных средств выполним часть развязок на левобережье. Дорожный фонд региона позволяет это сделать», — подчеркнул губернатор.

Напомним, третий мост через Каму планируют построить в створе улицы Гайдара (на левом берегу). Градсовет рекомендовал выбрать для него архитектурный вариант «Чекан», который представляет собой однопилонный вантовый мост. Первый этап строительства моста стартовал в этом году: в его рамках компания «Уралмостострой» должна обустроить транспортную развязку на площади Гайдара. Средства на эти работы выделят из краевой казны. Отметим, что при подготовке к этому этапу снесли знаменитый арт-объект — деревянную букву П.