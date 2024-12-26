Байдена возмутил массированный удар ВС РФ по Украине 25 декабря

«Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы», — говорится в публикации.
В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил Владимира Зеленского о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.
Накануне на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области. По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.
В свою очередь, Минобороны сообщило, что российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обслуживающим ВСУ.