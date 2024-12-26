Байдена возмутил массированный удар ВС РФ по Украине 25 декабря

В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил Владимира Зеленского о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.