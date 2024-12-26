Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Байдена возмутил массированный удар ВС РФ по Украине 25 декабря

.МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден раскритиковал массированный удар ВС России по объектам Украины 25 декабря, несмотря на отказ Киева от перемирия. Его слова приводит издание The Hill.

Источник: Reuters

«Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы», — говорится в публикации.

В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил Владимира Зеленского о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.

Накануне на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области. По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.

В свою очередь, Минобороны сообщило, что российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обслуживающим ВСУ.

Байден Джо