МИД Беларуси и Китая обсудили предстоящие визиты на высшем уровне

МИД Беларуси и Китая обсудили предстоящие визиты на высоком и высшем уровнях. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
В сообщении сказано, что в среду, 25 декабря, в Пекине прошел очередной раунд белорусско-китайских межмидовских консультаций, касающийся политических вопросов. Уточняется, что белорусскую делегация возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич. Китайская делегация была представлена помощником министра иностранных дел Лю Бинь.
Сообщается, что во время раунда консультаций представители двух стран обсудили весь комплекс вопросов как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества, включая предстоящие визиты на высоком и высшем уровнях.
Также говорится, что отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках международных организаций, в том числе в БРИКС, а также в ШОС. В пресс-службе отметили, что представители двух стран сошлись во мнении, что отношения Беларуси и Китая, которые сумели выйти на беспрецедентно высокий уровень, продолжают и далее демонстрировать положительную динамику.
Тем временем ЦИК опубликовала сведения о доходах и имуществе всех пяти кандидатов в президенты Беларуси.
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