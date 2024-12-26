МИД Беларуси и Китая обсудили предстоящие визиты на высшем уровне

Также говорится, что отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках международных организаций, в том числе в БРИКС, а также в ШОС. В пресс-службе отметили, что представители двух стран сошлись во мнении, что отношения Беларуси и Китая, которые сумели выйти на беспрецедентно высокий уровень, продолжают и далее демонстрировать положительную динамику.