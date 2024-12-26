Эксперт объяснил удары американского крейсера по F-18 США

Инциденты с «дружественными» ударами по истребителям с ракетного крейсера ВМС США USS Gettysburg в Красном море произошли 22 декабря. По данным телеканала Fox News, F/A-18 взлетали с палубы авианосца USS Harry S. Truman, чтобы поддержать удары Военно-морских сил США по объектам йеменских хуситов. Один из самолетов был сбит, его экипаж успел катапультироваться. Второй выстрел был неточным, и истребитель уклонился от ракеты. Хуситы заявили, что F/A-18 сбили они. Представители командования ВМС США признали факт обстрела одного истребителя.
Алексей Леонков считает, что огонь по своим самолетам — нетипичный случай.
«Когда выполняются боевые задачи, работает система опознавания свой-чужой. Это делается для того, чтобы комплекс противовоздушной обороны корабля не воспринял свои самолеты за чужие. То ли у них эта система была в нерабочем состоянии, то ли крейсер подвергался удару со стороны хуситов, поэтому ПВО было включено в режим уничтожать все воздушные цели. Если произошло последнее, то атака на F/А-18, попавших в зону действия корабельного ПВО, вполне вероятна», — объяснил эксперт «Инфо 24».
Леонков добавил, что вряд ли самолеты могли сбить хуситы. Представители военизированной группировки не имеют на вооружении современных комплексов ПВО. Версия о том, что F/A-18 был поражен огнем с американского крейсера, более вероятна.
«Конечно же, американцам зазорно признавать тот факт, что хуситы могут бороться с их кораблями и самолетами, а хуситам это добавляет очков и славы», — говорит эксперт.
Алексей Леонков считает, что американские военные сами обстреливали свои истребители во время атаки на корабль со стороны хуситов.
В Fox News ранее рассказали, что военные летчики в США возмущены инцидентами с «дружественным» огнем. В командовании ВВС задаются вопросом, имеют ли военнослужащие ракетного крейсера достаточно высокую квалификацию, чтобы корабль, на котором они служат, находился в регионе с риском эскалации.