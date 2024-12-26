Эксперт объяснил удары американского крейсера по F-18 США

«Когда выполняются боевые задачи, работает система опознавания свой-чужой. Это делается для того, чтобы комплекс противовоздушной обороны корабля не воспринял свои самолеты за чужие. То ли у них эта система была в нерабочем состоянии, то ли крейсер подвергался удару со стороны хуситов, поэтому ПВО было включено в режим уничтожать все воздушные цели. Если произошло последнее, то атака на F/А-18, попавших в зону действия корабельного ПВО, вполне вероятна», — объяснил эксперт «Инфо 24».