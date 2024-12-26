Правительство утвердило генплан Ташкента до 2045 года: утопия или реальность?

Амбиции, мягко говоря, поражают: население Ташкента должно вырасти с текущих 3 миллионов до 7,4 миллиона человек. Кажется, город готовится стать «резиновым», несмотря на то, что инфраструктура уже сейчас трещит по швам.
Что обещают?
1. Зелёные зоны и экологический рай.
Власти обещают создать 10 тысяч га зелёных зон и ещё 15 тысяч га зелёного пояса вокруг города. Это, по их словам, увеличит площадь зелёных насаждений с нынешних 3 кв. м на человека до 8 кв. м. Звучит красиво, но где конкретно появятся эти зелёные зоны, не совсем понятно. Кто-то ещё помнит обещания «миллиона деревьев»? Где они сейчас? Да и само увеличение населения с 3 до 7,4 миллиона ставит под сомнение возможность сохранить экологический баланс.
2. Общественный транспорт vs автомобили.
Власти планируют увеличить долю пользователей общественного транспорта до 60% за счёт новых линий метро и 27 перехватывающих парковок (park-and-ride). Слово «планируют» здесь ключевое. Пока же общественный транспорт в Ташкенте — это медленные и переполненные автобусы, да и с метро ситуация не сильно лучше.
3. Контроль плотности населения и массовая застройка.
Пожалуй, самое интересное из обещаний: ограничение этажности и в целом строительства в зонах с высокой плотностью населения, и создание там мест для отдыха населения. Да, конечно, всё это звучит замечательно, но вот только уже сейчас новые дома строятся буквально на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Что делать с уже перенаселёнными районами? Где будут находиться обещанные зоны отдыха? Эти вопросы пока остаются без ответа.
4. Три зоны: консервация, реконструкция и реновация.
Генплан делит Ташкент на три зоны: консервации, реконструкции и реновации. В зонах консервации запрещено строительство, а в зонах реконструкции и реновации допускается создание новых зданий с учётом определённых правил.
Но вот нюанс: чтобы понять, что будет происходить у вас в махалле, придётся «поиграть в детектива» — искать свой адрес, копировать координаты и проверять их на картах. Для города, который хочет стать современным и удобным, это просто смешно. Поискать свой адрес можно здесь.
Реальность vs обещания
Генплан — это, безусловно, важный шаг, но пока это всего лишь очередная бумага с декларативными обещаниями, которых за последние годы мы видели немало. Документ выглядит красиво, но его успех зависит от одного ключевого фактора — реализации. Пока же это больше похоже на список благих намерений, которые могут так и остаться на бумаге.
Ташкентцы устали от пустых слов. Жители хотят видеть реальные действия:
- сохранение существующих парков и создание новых.
- отказ от хаотичной застройки.
- улучшение общественного транспорта.
- внедрение жёсткого контроля за исполнением планов.
Жители города устали от «проектов века», которые только ухудшают их жизнь. Ташкент уже давно ждёт не слов, а реальных действий. Вопрос только в том, дождётся ли?