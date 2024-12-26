Правительство утвердило генплан Ташкента до 2045 года: утопия или реальность?

Власти обещают создать 10 тысяч га зелёных зон и ещё 15 тысяч га зелёного пояса вокруг города. Это, по их словам, увеличит площадь зелёных насаждений с нынешних 3 кв. м на человека до 8 кв. м. Звучит красиво, но где конкретно появятся эти зелёные зоны, не совсем понятно. Кто-то ещё помнит обещания «миллиона деревьев»? Где они сейчас? Да и само увеличение населения с 3 до 7,4 миллиона ставит под сомнение возможность сохранить экологический баланс.