Глава Башкирии вручил награды лучшим журналистам республики

«Особая благодарность от лица всех коллег Главе нашей республики Радию Фаритовичу Хабирову за его постоянную поддержку и внимание к журналистам и СМИ Башкортостана. Это очень важно в такие непростые времена, — выразил он слова благодарности от имени награжденных журналистов. — За эти шесть лет работы в команде Главы республики и сопровождая Радия Фаритовича мы у него многому научились. Каждая поездка — это своего рода экзамен и для нас. Работоспособность, выдержка и терпение руководителя Башкортостана, его умение общаться с людьми, находить нужные решения нас до сих поражают. Я в первую очередь репортер, люблю работать в поле, как у нас говорят. И всегда приятно, когда мы первыми в республике на сайте родного “Башинформа” сообщаем о важных заявлениях или решениях принятых руководителем Башкортостана. Это и почетно и ответственно».