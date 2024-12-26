Глава Башкирии вручил награды лучшим журналистам республики

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил лучших представителей региональной журналистики — победителей первого республиканского конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество». Торжественная церемония прошла сегодня, 26 декабря, в колонном зале минсельхоза.
Новую премию для журналисткого сообщества Глава региона Радий Хабиров анонсировал в июне этого года на IV медиафоруме СМИ Республики Башкортостан «Медиайыйын».
«Проблема достоверности журналистики имеет важнейшее значение. Нам очень сложно пробиваться с правдой, с достоверной картиной нашей реальной жизни в условиях постоянной атаки, которая, в том числе, идет извне и хорошо организована. Я лично никогда не требую: “рассказывайте только о хорошем”. Раскрывайте и проблемы, но не превращайте наши СМИ в программы чрезвычайных происшествий. Людям все равно надо рассказывать о позитивных событиях, о правильных тенденциях. В республике их великое множество. Почему наше БСТ популярно, “Башинформ” все читают? Потому что люди доверяют им. В целом СМИ Башкортостана завоевали свой авторитет и свое доверие, а это — самое главное».
А 1 сентября было объявлено о старте конкурса.
И вот сегодня, под занавес уходящего года 20 победителей получили заслуженную награду.
«Очень ценю и уважаю ваш труд. Порядка 30 наших журналистов регулярно бывают в командировках в зоне спецоперации. Сформировался своего рода пул военкоров. Азат Садрыев, Айнур Кабиров, Вадут Исхаков, Эдуард Кускарбеков, Гузель Хамитова и многие другие. Для журналиста важен контакт со своим героем, личное присутствие на месте событий. Ради этого вы преодолеваете тысячи километров. Для того, чтобы работать там, где гремят взрывы, атакуют беспилотники, действительно, нужно мужество. Зато в ваших сюжетах, статьях, книгах — та самая окопная правда, реальные истории, подвиги наших парней, которые необходимо доносить до людей», — подчеркнул Радий Хабиров, обращаясь к победителям.
Глава региона отметил, что в республике стали традиционными многочасовые теле- и радиомарафоны, посвященные бойцам, их семьям, мерам поддержки, созданы проекты «Письма солдатам», «История солдата», «Родина в сердце», цикл документальных фильмов, посвященных Героям России из Башкортостана. Причем журналисты помогают бойцам и их близким не только словом. По всей республике сотрудники СМИ организуют сбор средств, гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи. А некоторые журналисты воюют на СВО.
«В сложные времена особенно значимым становится наше единство. Важно поддерживать друг друга, быть рядом, слышать сердцем. Ваш вклад в сплочение общества, укрепление межнационального согласия трудно переоценить. Еще раз благодарю вас за ваш нелегкий, ответственный труд. Поздравляю вас с наступающим 2025 годом! Желаю вам здоровья, новых творческих проектов и профессиональных успехов».
Победителями первого республиканского конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество» в номинации «Достоверность» стали:
— главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков (категория «Печатные СМИ»);
— специальный корреспондент ГТРК «Башкортостан» Эльвира Ямшанова (категория «Тележурналистика»);
— редакция радиоканала «Радио № 1 (категория “Радиожурналистика”);
— редактор контент-центра акционерного общества ИА «Башинформ» Минзаля Аскарова (категория «Сетевые издания»).
В номинации «Ответственность» лучшими признаны:
— корреспондент газеты «Омет» Язгуль Сафина (категория «Печатные СМИ»);
— коллектив съемочной бригады телеканала БСТ: корреспондент, автор проектов Гузель Хамитова, оператор Ринат Кашапов, водитель Азат Каспранов, режиссер Айгуль Малбаева (категория «Тележурналистика»);
— главный редактор радио «Спутник ФМ» Рузалия Тухбатова (категория «Радиожурналистика»);
— специальный корреспондент ИА «Башинформ» Азат Гиззатуллин (категория «Сетевые издания»).
В номинации «Мужество» первое место присуждается:
— главному редактору журнала «Агидель» Муниру Кунафину (категория «Печатные СМИ»);
— комментатору ТРК «Башкортостан» Азату Садрыеву ТРК «Башкортостан» (категория «Тележурналистика»);
— корреспонденту радио «Юлдаш» Зухре Арсаевой (категория «Радиожурналистика»);
— корреспонденту ИА «Башинформ» Эдуарду Кускарбекову (категория «Сетевые издания»).
В номинации «Поступок года» отмечены:
— заместитель главного редактора газеты «Зианчуринские зори» Кристина Сайдашева (категория «Печатные СМИ»);
— заместитель главного редактора главной редакции информационных программ ТРК «Башкортостан» Айнур Кабиров (категория «Тележурналистика»);
— главный редактор радио «Ашкадар» Раиса Казбулатова (Абдуллина) (категория «Радиожурналистика»);
— редакция интернет-издания «АиФ Уфа» (категория «Сетевые издания»).
В номинации «Чуткое сердце» главный приз достался:
— корреспонденту газеты «Республика Башкортостан» Нэдде Пухаревой;
— корреспонденту филиала ГТРК «Башкортостан» Гульшат Валеевой;
— корреспонденту радио «Юлдаш» Сарие Рамазановой;
— ответственному секретарю газеты «Молодежная газета» Ольге Пазиной.
Стоит отметить, что в числе победителей сражу два журналиста информагентства «Башинформ».
Один из них заслуженный работник печати и СМИ, специальный корреспондент Азат Гиззатуллин, который уже 6 лет сопровождает Главу региона во всех его рабочих поездках.
«Особая благодарность от лица всех коллег Главе нашей республики Радию Фаритовичу Хабирову за его постоянную поддержку и внимание к журналистам и СМИ Башкортостана. Это очень важно в такие непростые времена, — выразил он слова благодарности от имени награжденных журналистов. — За эти шесть лет работы в команде Главы республики и сопровождая Радия Фаритовича мы у него многому научились. Каждая поездка — это своего рода экзамен и для нас. Работоспособность, выдержка и терпение руководителя Башкортостана, его умение общаться с людьми, находить нужные решения нас до сих поражают. Я в первую очередь репортер, люблю работать в поле, как у нас говорят. И всегда приятно, когда мы первыми в республике на сайте родного “Башинформа” сообщаем о важных заявлениях или решениях принятых руководителем Башкортостана. Это и почетно и ответственно».
Корреспондент ИА «Башинформ» Эдуард Кускарбьеков тематику СВО освещает с марта 2022 года. За это время он четырежды выезжал в командировку в зону специальной военной операции и из первых уст передавал актуальную и достоверную информации о службе башкирских бойцов на передовой.
«Я благодарен Главе Башкирии Радию Фаритовичу Хабирову за высокую оценку работы журналистов республики в зоне специальной военной операции. Название конкурса — “Достоверность. Ответственность. Мужество” — является девизом и в полной мере отражает их деятельность на фронте. За более чем два года “Башинформ” был свидетелем проводов башкирских батальонов на спецоперацию, видел, как бойцы проходили боевое слаживание, ездил к военнослужащим на Донбасс. Мы были очевидцами выполнения боевых задач, насколько нам позволяло командование. Но самое главное, мы видели глаза добровольцев и мобилизованных, старались проникнуться их настроением, стремились понять, почему они выбрали путь воина и как они идут по ней. В материалах, посвящённых СВО, мы показывали родных и близких солдат и офицеров, а также волонтёров и активных жителей Башкирии, которые с первых дней спецоперации включились в общую работу по приближению Победы. Журналистская работа дала возможность увидеть передний край собственными глазами, познакомиться с интересными людьми и делать собственные выводы», — рассказал Эдуард Кускарбеков.
Наш коллега особо отметил совместную работу с коллегами из БСТ и редакций газет, с которыми работали плечом к плечу. Он также поблагодарил главный редактор ИА «Башинформ» Руслана Шарафутдинова, вместе с которым они находились в считанных километрах от линии боевого соприкосновения. А также председателю Союза журналистов РБ Вадуту Исхакову, с которым вместе исколесили не одну тысячу километров фронтовых дорог.
Своими впечатлениями от работы в зоне СВО поделился и комментатор БСТ Азат Садрыев. Съемочная команда телеканала одной из первых отправилась в Донбасс в марте 2022 года. Буквально на днях журналист вернулся уже с своей десятой командировки на территории спецоперации.
«Несколько лет назад мы еще не догладывались, что у нас в Башкортостане появится такая категория журналистов, как военные корреспонденты. Но так случилось, что мои коллеги со всех изданий очень отважно работают. Хочу выразить им всем огромное слова благодарности, в том числе руководству родного канала БСТ Рустаму Зарафутдинову за помощь и поддержку», — выразил он слова благодарности и поздравил всех с наступающим Новым годом.
Он также передал поздравления с праздником от участников спецоперации и персонально от военнослужащего с позывным «Морпех». В феврале этого года боец получил тяжелое ранение, после которого ему ампутировали ногу. Несмотря на то, что он уже выполнил свой долг перед Родиной, после восстановления, уже с протезом, в октябре он снова отправился на выручку к своим боевым товарищам. Для себя он решил, что вернется домой только вместе со своими товарищами, и только с победой.
Коллега из татароязычной газеты «Өмет» Язгуль Сафина поделилась, что победа в первом республиканском конкурсе «Достоверность. Ответственность. Мужество» стала для нее приятной неожиданностью. Ведь в республике огромное количество талантливых журналистов, мастеров своего дела, которые ежедневно публикуют, передают со своих площадок качественные, профессиональные материалы, новости, репортажи, аналитику, эксклюзивы:
«Я очень рада, что в моем лице отмечена и редакция газеты “Өмет”, журналисты которой не считаясь со временем стараются обеспечить своих подписчиков достоверной информацией, работают над ее подачей, чтобы интерес к бумажной прессе не угасал. Победа в таком престижном конкурсе, стала для меня и моих коллег мощнейшим стимулом. Будем работать лучшее, эффективнее. Все для победы и все для родной республики!».