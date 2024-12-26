Глава МЧС прибыл в Анапу

Отмечается, что работы по сбору и вывозы грунта, загрязнённого мазутом, ведутся на пяти основных участках общей протяженностью 54 километра. С начала работ в Краснодарском крае собрано и вывезено свыше 23,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К ликвидации последствий аварии привлечены более 4300 человек, задействовано свыше 400 единиц техники.