Глава МЧС прибыл в Анапу

«Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС. Министр проверит как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров произошедшего в акватории Керченского пролива. Александр Куренков осмотрит участки проведения работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов и проведёт заседание правительственной комиссии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по сбору и вывозы грунта, загрязнённого мазутом, ведутся на пяти основных участках общей протяженностью 54 километра. С начала работ в Краснодарском крае собрано и вывезено свыше 23,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К ликвидации последствий аварии привлечены более 4300 человек, задействовано свыше 400 единиц техники.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.