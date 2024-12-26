Иск об увольнении главы Краснокамска рассмотрят в январе 2025 года

В июле 2024 года прокуратура добилась через суд увольнения первого заместителя главы Краснокамского округа Антона Максимчука. По версии надзорного органа, в 2019 году отчим приятеля господина Максимчука за 2,3 млн руб. приобрел на аукционе по приватизации муниципального имущества нежилое помещение площадью 120,4 кв. м (ул. Карла Маркса, 14а). Вторым участником аукциона было ООО «Атлант», руководителем которого является муж двоюродной сестры Антона Максимчука — Денис Черемных. Как отмечает прокуратура, второй участник аукциона не пытался предложить более высокую цену за муниципальное имущество, что позволило приобрести помещение по начальной цене. При этом господин Максимчук был председателем аукционной комиссии.