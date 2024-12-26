Балтийский квест: как губернатор Беспрозванных выяснял, чего хотят люди

«Первым по газу вы сказали расследование, как так вышло, — продолжил Беспрозванных. — Моя задача сейчас, чтобы мы с вами в следующий раз встретились и запустили газ. Вот это наша основная задача. Что касается расследования — это работа других органов. Я думаю, что, если в этом есть необходимость, они этим вопросом точно занимаются. Что касается бомбоубежищ. Ровно вчера проводил совещание со всеми силовыми органами и теми, кто отвечает за эту работу. Это будет отдельная программа, которую мы сейчас проводим по инвентаризации убежищ и вообще пониманию, как действовать в случае, если мы будем подвергаться угрозам. Поэтому эта программа есть, за это не беспокойтесь. Что там нефть, почему так дорого? Ну, у вас дорого не потому, что нефть добывается дорого, просто на мазуте отопление — это действительно дороже, чем на газу».