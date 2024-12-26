Балтийский квест: как губернатор Беспрозванных выяснял, чего хотят люди

В среду в Культурно-деловом центре Балтийска собрались жители округа, чтобы лично сообщить губернатору Алексею Беспрозванных всё, что они думают о проблемах округа и власти. Глава региона слушал и отвечал на вопросы больше двух часов. Губернатора и жителей выслушали журналисты «Нового Калининграда».
Беспрозванных пообещал проводить встречи с жителями и выездные заседания правительства регулярно. Первая прошла в ноябре в Советске. В конце декабря губернатор решил выбрать для хождения в народ Балтийск. Накануне поездки он дал анонс встречи в своих социальных сетях. Несмотря на неудобное время и разгар рабочего дня (15 часов в среду), зал был полон до отказа: люди стояли, сидели где могли, толпились у дверей. Видимо, жителей Балтийска хотели наконец пообщаться напрямую с первым лицом в области, а не с чат-ботом в его соцсетях и мессенджерах. Тем более экс-губернатор Антон Алиханов подобные встречи с жителями не практиковал, в отличие от его предшественников Цуканова и Бооса.
Алексей Беспрозванных вышел на сцену с микрофоном. Свита из чиновников разместилась в первом ряду. Зал взрывался вопросами: жители, чтобы обратить на себя внимание, тянули вверх руки, а то и сразу две. Кто-то, видимо, вдохновлённый пресс-конференциями президента, держал бумажки с надписями «Дивное», «УК», «Капитальный ремонт».
Самой главной темой стал газ. Жителям Балтийска обещали его давно. Настолько давно, что за это время сменился не один губернатор, а, по признанию главы местной администрации Сергея Мельникова, некоторые представители бизнеса на годы заморозили своё развитие в ожидании дешёвого топлива. Новый губернатор пообещал, что газ придёт в город в следующем отопительном сезоне — в 2025 году. Обещание немедленно вызвало шквал вопросов: оказалось, что дотянуть трубу до Балтийска и построить там газовые котельные — всего лишь часть дела. Люди интересовались, как они смогут провести газ в дома, сколько это будет стоить, что нужно делать с вентиляцией, как быть с подъездами с центральным отоплением, мансардными этажами и так далее.
«Я понимаю, что вопросов много по переключению, — пришел на помощь патрону министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз. — Мансардные квартиры — это проблема всей Калининградской области, где ранее не была предусмотрена система вентиляции, дымового удаления и подачи воздуха. Обследование делают специализированные организации. Вы знаете, что в Калининградской области, как и по всей территории России, более никакие коммерческие организации внутридомовое хозяйство не обслуживают — только единые операторы. В Калининградской области это “Калининградгазификация”, единый оператор, который выдает заключение о принадлежности и возможности подключения такого жилого помещения. У меня предложение — мы на площадке министерства сделаем слайды разъясняющие по каждому вопросу».
«Это правильно, тогда надо сейчас в конце нашей встречи дать информацию, на какой сайт нужно обращаться, — обрадовался губернатор подсказке министра, — и параллельно для администрации эту же информацию продублируем».
«Цена вопроса? — взял слово представитель ветеранской общественности. — Газ подведут в трубе бесплатно. Дальше вопрос: стоимость этого для жителей города? Ответ на него не случился на сегодняшний день». Ветерану пообещали на тех же слайдах рассказать, какие категории жителей будут иметь право на льготы.
«А вентиляция? — не сдавались жители. — Мы писали в управляющую компанию. В газификацию звонили. Приехали, счётчики проверили, собрали 800 рублей и уехали». Беспрозванных обратил взгляд на и.о. министра контроля Дениса Белозерова: «Прошу вас взять работу с управляющими компаниями, особенно сейчас по Балтийску, на контроль. Собрать и четко дать понять, что если они не будут выполнять свои обязательства, будем лишать их лицензии». Правда, перед этим, по словам губернатора, УК должны будут встретиться с жителями и решить все процедурные вопросы.
«Есть предложение, — никак не хотели завершать тему газа горожане. — Сделайте слайды более понятными для людей — прописываете конкретные адреса, что кому по какому адресу надо сделать, как документы подготовить, какое оборудование нужно, к кому обратиться». Губернатор пообещал такие слайды, после чего жители перешли наконец к другим вопросам. Беспрозванных пообещал отдельную программу для Балтийска, учитывающую равномерное развитие территории, которое он назвал пятым приоритетом своего послания. И что власти будут развивать «не только Светлогорск, где туристы», но и другие муниципалитеты. «Когда первый раз приехал, по-моему, это был как раз День ВМФ, был очень впечатлен красотой этого города, — разоткровенничался губернатор. — Но когда начал ездить, смотреть, как живут балтийцы, то у нас здесь еще поле непаханое!».
«У меня будет несколько вопросов, — взял слово пенсионер с заднего ряда. — Первый — по поводу газа. Мы долбим уже 15 лет! Просьба жителей Балтийска назначить расследование, чтобы узнать, кто в этом виноват и куда закопали наши деньги! Второе. Насколько я понял, наш президент сказал, что мы страна воюющая. Что с убежищами? Загнали пару бомжей, почистили подвалы. Выйдут пенсионеры, лежачие, дети, все остальные. Куда им разместиться? Должна быть раскладушка какая-то, бачки под питьевой воду. Что есть? Мы ничего не знаем. Третий вопрос по поводу закупки нефти. Через сколько предпринимателей закупается нефть в Балтийске, почему у нас так дорожает отопление? Еще вопрос: за капитальный ремонт мы платим, а выбить что-то с капитальным ремонтом, говорят, нельзя. А зачем мы это платим, деньги куда идут? Окна в подъезде уже стоят по 50−60 лет, они сгнили, их никто не меняет».
Зал слушал пенсионера внимательно. Он тем временем продолжал: «У нас на Гвардейском бульваре какое-то здание непонятное уже лет 20 стоит. Окна разворованные, побитые. Кому оно принадлежит? Да уже разберите или достройте его! И, наконец, кто контролирует стройку? Построили на Ушакова дорогу. Я, как говорится, прожил свою жизнь очень длинную, уже восемь десятков… Посмотрел, как делали эту дорогу. Сток сделали так, что вода поступает во двор. Короче, вот такие вопросы, они мелочные, как будто…».
«Моё отношение — ни один вопрос, который вы задаёте, не мелочный, если они вас беспокоят, — поспешил заверить пенсионера губернатор. — Мы же как бы все в одной семье живём, я так понимаю, правильно же, да?». Зал слушал, продолжая тянуть руки, а то и две.
«Первым по газу вы сказали расследование, как так вышло, — продолжил Беспрозванных. — Моя задача сейчас, чтобы мы с вами в следующий раз встретились и запустили газ. Вот это наша основная задача. Что касается расследования — это работа других органов. Я думаю, что, если в этом есть необходимость, они этим вопросом точно занимаются. Что касается бомбоубежищ. Ровно вчера проводил совещание со всеми силовыми органами и теми, кто отвечает за эту работу. Это будет отдельная программа, которую мы сейчас проводим по инвентаризации убежищ и вообще пониманию, как действовать в случае, если мы будем подвергаться угрозам. Поэтому эта программа есть, за это не беспокойтесь. Что там нефть, почему так дорого? Ну, у вас дорого не потому, что нефть добывается дорого, просто на мазуте отопление — это действительно дороже, чем на газу».
В этом месте губернатор попросил переключить слайды, выведенные на экран, и показал жителям, как в Балтийске субсидируют тарифы на ЖКХ: «Вот если бы мы не добавляли дополнительные средства из бюджета, то вы бы ушли бы по верхней линии. Сейчас вы идёте по нижней линии, по зелёной. Поэтому будем субсидировать, пока не запустим газ».
Беспрозванных также признал, что в Балтийске точно нужен капитальный ремонт домов, обустройство скверов и в принципе нормальное благоустройство, которое почему-то отсутствует: «Главная база Балтфлота, здесь живут военнослужащие, служат наши военнослужащие. И какое-то очень странное отношение к ним… Но это не так, мы их очень уважаем, любим и гордимся ими. Поэтому дома нужно приводить в порядок. Какие будут первоочередные, вы обязательно с главой вместе здесь проговаривайте, потому что я же на каждую улицу не заеду, не посмотрю, а работы очень много. Что касается Гвардейского бульвара и зданий, я, честно говоря, не видел…».
«Я могу прокомментировать, — с готовностью взял микрофон глава местной администрации Сергей Мельников. — Это здание находится в частной собственности. Компания “Техпроминвест”. Компания обращалась в правительство с пересмотром всей территории, которая там больше трёх гектаров, и были планы по размещению апартаментов. Правительство отказало, потому что апартаменты — не очень хорошо, а должна быть гостиница. Поэтому в диалоге с этой компанией до сегодняшнего дня, есть планы по обустройству».
«А сколько вы в диалоге уже находитесь?» — поинтересовался губернатор у главы администрации. «Это не я в диалоге нахожусь, а находится правительство. А вообще, это здание стоит больше десяти лет и предприниматели между собой делили активы», — рассказал Мельников.
«Хорошо, тогда взял на контроль. Разберусь, встречусь, — пообещал Беспрозванных. — И крайний вопрос был, кто контролирует стройку? Это вообще зона ответственности моего заместителя Александра Рольбинова. Есть конкретные вопросы, связанные с какими-то объектами, пожалуйста, обращайтесь на его имя».
«У нас идет строительство дачного посёлка. Что, другой земли нет? А построили, посадили ещё сосновый бор где-нибудь?» — взяла слово долго тянувшая руку жительница. В зале послышались дружные аплодисменты. «Я полагаю, что речь о правах, которые ранее наступили, надо…» — начал было Мельников. «Телефон возьмите у женщины», — поручил ему губернатор.
«Стоит заброшенное бывшее общежитие около вокзала, которое представляет опасность не только для жителей — там дети, собираются наркоманы, люди без жилья, — звучало из зала. — И если вы мимо проедете, особенно в темное время суток, это смотрится ужасно. Вот что мы сможем сделать с этим объектом?».
«Этот объект наш, мы его приняли на баланс, — рассказал Мельников. — В программе приватизации 2025 года этот объект стоит. Вы знаете, что у нас раньше универмаг был, и там был инвестор. Этот же инвестор планирует выкупить у нас торгов после оценки это здание и привести его в порядок — сделать жилье и коммерческую часть на первом этаже».
«Что с проездными для военнослужащих? Обещали их вернуть с 1 января», — поинтересовался молодой мужчина с военной выправкой. Слово взял командующий БФ Сергей Липилин, сидевший в первом ряду: «С первого числа их не будет. Предыдущий губернатор обращался к президенту, было постановление Правительства РФ вернуться к этому вопросу после окончания СВО. Но вопрос решен принципиально, что будет. Но после этого. Деньги очень большие».
«Алексей Сергеевич, извиняюсь, можно ещё задать вопрос по газификации? — прозвучало из зала. — Люди, не удивляйтесь, пожалуйста, на той схеме, которую вы видели, отсутствует целый район нашего города. Поселок Коса. Вы помните борьбу за переправу? Освободившиеся в городе газгольдеры возможно перенаправить на Косу и газифицировать жилые дома?» «Да смысл, лучше всех жителей Косы переселить в Балтийск, дешевле будет», — перебили говорившего. «Что такое переселить 400 жителей? Все согласны переехать? Кто-то просто, может, не захочет переехать?» — удивился губернатор.
«Мы предлагаем наложить на Балтийскую косу статус особо охраняемой природной территории», — высказала своё предложение общественница, руководитель «Старого Люнета» Валерия Надымова, сорвав бурные аплодисменты. «А что с посёлком Павлово? Канализации нет, а мы глэмпинги строим? Может, сначала с канализацией вопрос решим», — взяла микрофон женщина из среднего ряда, и люди вновь зааплодировали.
«Поселок Дивное! — продолжали в зале. — У нас проживает больше 800 человек, а автобусы по выходным дням отменены. Как ездить на работу? А как детям? У нас нет толком кружков! Я ребенка вожу сюда. Как мне его сюда возить?» Глава администрации стал рассказывать, что у частного перевозчика нет заполняемости автобусов. «Мы уже об этом говорили — всех сидящих здесь людей вообще не должен волновать частный или государственный перевозчик. У них должен быть доступ к автобусу. У частного перевозчика наверняка есть маршруты, а я точно знаю, доходные и те, которые недоходные. Поэтому вы сегодня докладывать будете на заседании правительства, мы ваши предложения обязательно послушаем по этому маршруту», — отреагировал Беспрозванных.
«Почему у нас так дорого стоит килька? Дороже килограмма мяса! Смотришь на ценник, а там как будто номер телефона написан», — попытался перехватить инициативу мужчина средних лет. «С ценами был третий слайд доклада, но мы до него пока не дошли», — признался губернатор.
«Капремонт! Серебровская, 18! — кричали из зала. — Дом весь в разрухе, ремонт не делается! Центр города!» «Хорошо, записал», — ответил губернатор.
«А что с садовыми обществами? Нас в Правилах землепользования и застройки переводят в зону СХ-5, где запрещено строительство, можно только огород!» — заявили жители «с коллективным обращением. “Не переводят”, — сказал им Сергей Мельников. “Это всё только слова! Дайте нам бумагу!” — не верили сдавались садоводы.
«Алексей Сергеевич, вы знакомитесь с нами, мы знакомимся с вами. И вопрос, может быть, такой неожиданный. У каждого человека есть какая-то мечта, есть ли мечта у вас и какая, и о чем вам мечтается в нашей Калининградской области?» — неожиданно спросила жительница. «Это самый сложный вопрос, — отреагировал губернатор. — Я, честно говоря, в последнее время уже не нахожу времени мечтать. У меня больше не мечты, как больше желания. Раз я приехал жить на нашу калининградскую землю, мы друг друга называем друзьями и семьёй, то моё желание можно и мечтой назвать. Для меня очень важны вот такие встречи, и не то чтобы я о них мечтаю, но мне очень нравится общаться с людьми и очень нравится, что каждый раз, выезжая из муниципалитета, у меня есть возможность каждому из вас помочь, поэтому буду к этому стремиться». Чувствовалось, что Алексею Беспрозванных нравится стоять на сцене и видеть лес рук. Возможно, он даже чувствовал себя немного президентом во время пресс-конференции.
Потом губернатору подарили картину, он ответил еще на несколько вопросов, но они никак не заканчивались. В конце концов Беспрозванных спустился в зал, где его окружили жители. Члены правительства облегченно вздохнули и отправились в местную библиотеку на заседание, которое уже задерживалось на час. Губернатор остался еще на полчаса — видимо, чтобы окончательно покорить «проблемный Балтийск» своим вниманием.