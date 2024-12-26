В Беларуси изменили правила выплаты пособий на детей

Основные нововведения коснутся пособий по беременности и родам. Так, из расчета больничного исключат периоды ухода за ребенком младше трех лет. Это произойдет, если отпуск по уходу за ним прервется из-за ликвидации работодателя. По словам представителей Минтруда, из-за этого увеличится размер пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.