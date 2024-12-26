В Беларуси изменили правила выплаты пособий на детей

Основные нововведения коснутся пособий по беременности и родам. Так, из расчета больничного исключат периоды ухода за ребенком младше трех лет. Это произойдет, если отпуск по уходу за ним прервется из-за ликвидации работодателя. По словам представителей Минтруда, из-за этого увеличится размер пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.
Изменятся и правила расчета размера пособий для людей, работающих по гражданско-правовым договорам. Например, размер пособия будут считать на основании сведений персонифицированного учета из размера среднедневного вознаграждения, отраженного до месяца возникновения права на пособие.
Кроме этого, с нового года комиссии по назначению пособий смогут запрашивать больше документов для принятия решений по назначению пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.
Постановление также конкретизирует документы, по которым дети, рожденные вне брака, будут учитываться в семье матери. Так, они учитываются там, если соглашением о детях, соглашением о содержании несовершеннолетних детей либо по судебному постановлению не будет установлено иное.
Также корректировки коснулись порядка приостановления самостоятельной деятельности для ухода за детьми до трех лет. Например, адвокаты смогут сделать паузу в работе по решению территориальной коллегии адвокатов.
При этом что касается индивидуальных предпринимателей и ремесленников, а также людей из сферы агроэкотуризма, то для них порядок приостановления и возобновления деятельности не меняется.