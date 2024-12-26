Депутаты Хабаровской краевой думы вступились за северян

— Мы предлагаем присваивать его также гражданам, имеющим приходящийся на период работы на территории края трудовой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин и почетное звание края по профессиям, — отметила Ольга Булкова. — А вот таких людей множество — от учителей до рыбаков.