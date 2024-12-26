Депутаты Хабаровской краевой думы вступились за северян

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края рассмотрели в первом чтении сразу несколько законопроектов, которые касаются социальной защищенности жителей региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Начну с поправок в действующий закон об увеличении размера пособия семьям погибших или пропавших без вести в ходе боевых действий с 1700 до 5000 рублей, — сообщила депутат Ольга Булкова. — Другой новеллой мы предлагаем увеличить размер денежной компенсации на санаторно-курортное лечение спасателям краевых профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований, а также их семей.
Проголосовали депутаты и за проект закона, который предполагает расширить круг людей, имеющих право на присвоение звания «Ветеран труда Хабаровского края».
Сегодня оно присваивается гражданам, имеющим трудовой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин и одну из наград края — звание «Почетный гражданин Хабаровского края», почетные знаки «За заслуги перед Хабаровским краем» либо «Родительская слава Хабаровского края».
У них высокий статус, заслужить их не просто, поэтому звание «Ветеран труда Хабаровского края» присвоено всего шести жителям региона.
— Мы предлагаем присваивать его также гражданам, имеющим приходящийся на период работы на территории края трудовой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин и почетное звание края по профессиям, — отметила Ольга Булкова. — А вот таких людей множество — от учителей до рыбаков.
Депутаты также поддержали проект федерального закона о государственных гарантиях и компенсациях для людей, которые живут и работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Он предусматривает расширение круга получателей компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
Сейчас федеральным законодательством для отдельных категорий пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрены социальные гарантии на оплату проезда к месту отдыха и обратно.
Но получатели социальной пенсии не вошли ни в одну из категорий и оказались в неравных условиях с проживающими рядом с ними людьми. Речь идет об инвалидах всех трех групп, детей-инвалидов, представителей коренных малочисленных народов, достигших возраста 50 и 55 лет.
Депутаты очень надеются, что этот законопроект Госдумой будет принят.