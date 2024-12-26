Что удалось сибирским регионам в уходящем году

Более заметны результаты в решении проблемы обманутых дольщиков. В уходящем году из реестра проблемных объектов исключено 43 дома, восстановлены права более двух тысяч граждан. За последние три года число долгостроев удалось сократить с 303 до 34, а число обманутых дольщиков снизилось с 16 тысяч до 3,6 тысячи. Проблемных объектов не осталось в республиках Алтай, Тува и Хакасия, Иркутской и Кемеровской областях.