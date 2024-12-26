Что удалось сибирским регионам в уходящем году

Один из ключевых вопросов в повестке совещания — итоги реализации национальных проектов, на которую за пять лет регионы СФО получили около одного триллиона рублей, в том числе более шестисот миллиардов из средств федерального бюджета. Нацпроекты позволили заметно обновить социальную, научно-образовательную, транспортную инфраструктуры, повысить доступность государственных и муниципальных услуг, отметил полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев. Однако выполнен не весь запланированный объем работ.
В частности, не завершено строительство сорока социальных объектов, включая 26 школ. С планами по возведению зданий образовательных учреждений справился только Красноярский край. В остальных субъектах СФО как минимум по одной-две школы, не введенных в эксплуатацию к назначенному сроку. В Новосибирской области не открыты восемь школ, подчеркнул Анатолий Серышев.
— Какими бы ни были причины сбоев — ошибки в проектировании, нерасторопность подрядчиков, финансовые сложности, — необходимо купировать риски на стадии их зарождения, более ответственно подходить к работе, не дожидаясь критических ситуаций, — подчеркнул полпред.
В 2024 году в сибирских регионах проводились ремонт и оснащение 311 объектов, относящихся к социальной, транспортной, коммунальной инфраструктурам и жилому фонду. На некоторых объектах работы также не завершены.
Особое внимание на совещании было уделено надежности работы ЖКХ зимой. По итогам проверок Ростехнадзора паспорта готовности к работе в отопительном периоде 2024−2025 годов в Сибири получило более 85 процентов муниципальных образований. Однако в числе отстающих оказались областные центры и крупные города — Новосибирск, Омск, Иркутск, Новокузнецк, Юрга, Бердск.
— Работа ведется, но, видимо, недостаточными темпами. Аварий на сетях — тепловых и электрических — стало больше. Ошибка в этой сфере может слишком дорого стоить. Необходима более масштабная модернизация коммунальных систем. К решению данной задачи необходимо привлекать ресурсы нацпроектов и внебюджетное финансирование, — отметил полпред.
По поручению президента страны в регионах СФО продолжалась программа догазификации: газ подведен до границ 93 тысяч домовладений, но только 55 тысяч домов подключено.
Более заметны результаты в решении проблемы обманутых дольщиков. В уходящем году из реестра проблемных объектов исключено 43 дома, восстановлены права более двух тысяч граждан. За последние три года число долгостроев удалось сократить с 303 до 34, а число обманутых дольщиков снизилось с 16 тысяч до 3,6 тысячи. Проблемных объектов не осталось в республиках Алтай, Тува и Хакасия, Иркутской и Кемеровской областях.
Сибирь остается привлекательной для инвесторов. В 2024 году инвестиции в основной капитал в округе выросли на восемь процентов по сравнению с прошлым годом. Выше среднероссийских показатели у Новосибирской и Томской областей, республик Хакасия, Алтай и Тува, а также Алтайского края.
Позитивная динамика наблюдалась в промышленности: средний индекс производства за январь-октябрь составил 101,2 процента к аналогичному периоду прошлого года, наиболее существенно он вырос в Алтайском крае и Иркутской области. Наиболее динамично в этих же регионах, а также в Новосибирской и Омской областях, развивался обрабатывающий сектор — индекс достигает 103−108 процентов при среднем по округу показателю почти 103 процента.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса также наращивали объемы производства, реализовав более тридцати инвестиционных проектов. Системно и с помощью различных механизмов решались задачи по кадровому обеспечению отрасли, что позволило привлечь тридцать тысяч человек. Например, в Омской области были выделены земельные участки под строительство жилья для специалистов «оборонки». Сейчас такая работа ведется в Новосибирской области.
Около двух миллиардов рублей было направлено на господдержку промышленных предприятий, широко внедряющих наукоемкие решения, выстраивающих новые технологические цепочки, занимающихся импортозамещением в различных отраслях экономики. Как отметил Анатолий Серышев, органы власти должны донастраивать систему поддержки с учетом потребностей перспективных предприятий.
Существенный вклад в развитие Сибири внес агропромышленный комплекс. Несмотря на сложные погодные условия, в этом году в СФО собрано около семнадцати миллионов тонн зерна — на двенадцать процентов больше, чем в прошлом году, средняя урожайность выросла с 16,5 до 20 центнеров с гектара.
— К 2030 году рост объема производства продукции в аграрном секторе должен составить не менее 25 процентов — такая задача поставлена президентом России, — напомнил Анатолий Серышев.
— В новой «Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2030 года» отражен ряд наших принципиальных позиций. Прежде всего — позиционирование Сибири как единой территории, без дробления на макрорегионы. Приоритет — развитие инфраструктуры и построение новых транспортных коридоров на Евразийском континенте, — резюмировал полномочный представитель.
Справка «РГ»
В аппарате полпреда на контроле находится более 780 поручений. В 2024 году в Республике Тыва, Новосибирской и Томской областях были проведены проверки исполнения поручений, касающихся комплексной застройки, обеспечения жильем детей-сирот, предоставления земельных участков льготникам, включая ветеранов и участников специальной военной операции.