Лавров: перемирие на Украине сейчас стало бы путем в никуда

«Много уже на эту тему было сказано, президент [РФ Владимир Путин] неоднократно к этой теме обращался, в том числе и во время прямой линии, до этого на клубе “Валдай”, в ходе других мероприятий: нас не может устроить пустой разговор. Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее», — отметил министр иностранных дел.