Башкан Гагаузии встретилась с послом России в Молдове

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Лидер Гагаузии Евгения Гуцул обсудила с послом России Олегом Озеровым активизацию межрегионального сотрудничества и укрепление гуманитарных связей.
«На встрече с послом РФ в Молдове Олегом Озеровым мы обсудили активизацию межрегионального сотрудничества и укрепление гуманитарных связей. В ходе беседы был затронут широкий спектр вопросов, касающихся расширения взаимодействия в социально-экономической и культурной сферах», — отметила Гуцул.
По словам главы Гагаузии, они также обменялись мнениями о политической ситуации в Молдове и текущем состоянии молдавско-российских отношений.
«Благодарю Олега Борисовича за открытый и конструктивный диалог. Уверена, что совместные усилия помогут укрепить партнерские отношения и реализовать новые проекты, которые принесут пользу жителям Гагаузии и Республики Молдова в целом», — подчеркнула башкан.