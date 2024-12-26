Башкан Гагаузии встретилась с послом России в Молдове

«На встрече с послом РФ в Молдове Олегом Озеровым мы обсудили активизацию межрегионального сотрудничества и укрепление гуманитарных связей. В ходе беседы был затронут широкий спектр вопросов, касающихся расширения взаимодействия в социально-экономической и культурной сферах», — отметила Гуцул.