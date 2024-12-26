Фотофакт: посольство Азербайджана в Минске приспустило флаг

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Черная лента повязана на флагштоке у посольства Азербайджана в Минске в знак траура, передает корреспондент Sputnik.

Также у посольства приспущен государственный флаг Азербайджанской Республики. У входа в здание есть объявление о том, что 26 декабря является днем траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Самолет выполнял 25 декабря рейс Баку — Грозный. Он подал сигнал SOS и запросил посадку в аэропорту Актау (Казахстан). Ожидалось, что лайнер приземлится там в 11:25. Воздушное судно произвело два виража недалеко от аэропорта и упало на третьем. На земле оно загорелось.