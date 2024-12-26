Фотофакт: посольство Азербайджана в Минске приспустило флаг

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Черная лента повязана на флагштоке у посольства Азербайджана в Минске в знак траура, передает корреспондент Sputnik.
Также у посольства приспущен государственный флаг Азербайджанской Республики. У входа в здание есть объявление о том, что 26 декабря является днем траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).
На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минтранспорта Казахстана, среди них — 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Кыргызстана.
На данный момент известно, что 38 человек погибли, а 29 получили различные травмы и были госпитализированы. Состояние большей части из них — средней тяжести. Пострадавшие россияне при этом доставлены спецбортом в Москву.
Предварительная причина авиационного происшествия — столкновение со стаей птиц в воздухе.