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Фотофакт: посольство Азербайджана в Минске приспустило флаг

Дипломатическое представительство Азербайджана объявило, что 26 декабря — это день траура в связи с крушением самолета, который выполнял рейс Баку — Грозный.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Черная лента повязана на флагштоке у посольства Азербайджана в Минске в знак траура, передает корреспондент Sputnik.

Также у посольства приспущен государственный флаг Азербайджанской Республики. У входа в здание есть объявление о том, что 26 декабря является днем траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Самолет выполнял 25 декабря рейс Баку — Грозный. Он подал сигнал SOS и запросил посадку в аэропорту Актау (Казахстан). Ожидалось, что лайнер приземлится там в 11:25. Воздушное судно произвело два виража недалеко от аэропорта и упало на третьем. На земле оно загорелось.

На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минтранспорта Казахстана, среди них — 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Кыргызстана.

На данный момент известно, что 38 человек погибли, а 29 получили различные травмы и были госпитализированы. Состояние большей части из них — средней тяжести. Пострадавшие россияне при этом доставлены спецбортом в Москву.

Предварительная причина авиационного происшествия — столкновение со стаей птиц в воздухе.