Президент Беларуси Александр Лукашенко колет дрова перед важными переговорами в Санкт-Петербурге 26 декабря. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» — говорится в сообщении.
На опубликованных в телеграм-канале фото видно, как глава государства колет дрова. Напомним, что Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Так, в среду, 25 декабря президент принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кстати, меню неформального завтрака лидеров СНГ появилось в сети. В четверг, 26 декабря, глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Тем временем президент России Владимир Путин пригласил глав стран СНГ и воинские расчеты из них на Парад Победы в Москве в 2025.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал белорусское предприятие, которое имеет «сладкую историю».