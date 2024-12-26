Лукашенко колет дрова перед важными переговорами в Санкт-Петербурге 26 декабря

На опубликованных в телеграм-канале фото видно, как глава государства колет дрова. Напомним, что Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Так, в среду, 25 декабря президент принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кстати, меню неформального завтрака лидеров СНГ появилось в сети. В четверг, 26 декабря, глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.