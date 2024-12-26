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Лукашенко колет дрова перед важными переговорами в Санкт-Петербурге 26 декабря

«Пул Первого» показал, как Лукашенко колет дрова в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко колет дрова перед важными переговорами в Санкт-Петербурге 26 декабря. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» — говорится в сообщении.

На опубликованных в телеграм-канале фото видно, как глава государства колет дрова. Напомним, что Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Так, в среду, 25 декабря президент принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кстати, меню неформального завтрака лидеров СНГ появилось в сети. В четверг, 26 декабря, глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Тем временем президент России Владимир Путин пригласил глав стран СНГ и воинские расчеты из них на Парад Победы в Москве в 2025.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал белорусское предприятие, которое имеет «сладкую историю».